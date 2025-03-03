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 | Kübra Çelepi

Borsa yeniden 10 bin puan üzerinde! Beklenen ralli başlıyor mu?

Borsa İstanbul'da beklenen ralliye dair sinyaller gelmeye başladı. Borsa 10 bin puanı aştı. Endeks, beklentilerin altında gelen enflasyonun ardından yükselişini hızlandırdı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 14:13

Enflasyon verisi ve faiz indirimine yönelik beklentiler, Borsa İstanbul'da yükselişi destekledi. Enflasyon rallisi borsayı 10 bin puanın üzerine taşıdı. Faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren veri sonrasında bankacılık endeksindeki yükseliş ise yüzde 8’e çıktı. Banka hisselerinde yaşanan yükselişin desteğiyle borsa yeniden 10 bin puan üzerinde.

BORSA İSTANBUL 10 BİN PUANI AŞTI

Piyasaların merakla beklediği enflasyon verileri TÜİK, tarafından açıklandı. Enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 2,27, yıllık bazda ise yüzde 39,05 arttı. Şubat ayı enflasyon rakamlarının tahminlerin altında kalması sonrası Borsa İstanbul'da alımlar hız kazandı.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ YÜKSELİŞİ HIZLANDIRDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,92 yükselişle 9.748,03 puandan başladı. Endeks öğleye doğru 10.000 puan olan kritik eşiği aştı. Şu sıralarda BIST 100 endeksi yüzde 3.76 oranında artışla 10.021 puan seviyesinden işlem görüyor.

BIST 100 endeksi de banka hisselerinde yaşanan yükselişin desteğiyle yeniden 10 bin puan eşiğinin üzerini test etti. Bankacılık endeksi yüzde 8.28 oranında artışla 11.756 puan, sanayi endeksi yüzde 1.34 oranında yükselişle 12.303 puan seviyesinde.

Yıllık enflasyonda yaşanan yüzde 39,05'e gerileme ile analistler faiz indirimlerinin önünde hiçbir engel kalmadığını ifade etti. Faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiren veri sonrasında bankacılık endeksindeki yükseliş ise yüzde 8’e ulaştı. Bu yükseliş borsayı 10 bin puanın üzerine taşıdı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Borsada ralli yapmak ne demek?
Bir ralli, hisse senetleri, tahviller veya endekslerin fiyatlarında sürekli artışların yaşandığı bir dönemdir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hisse senedi rallisi nedir?
Ralli, hisse senetleri, endeksler veya tahvillerin fiyatlarında sürekli artış dönemini ifade eder.
ETİKETLER
#borsa istanbul
#bankacılık endeksi
#hisse senetleri
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#Ekonomi
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