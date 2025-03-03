Meclis’te hareketli hafta! Torba teklif geliyor: Aile destek ödemelerine yeni düzenleme kapıda

Gözler Meclis'e gelecek torba teklifte çevrildi. Bu hafta içinde netleşmesi beklenen ikramiye zammı ve torba teklif, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Aile Yılı kapsamında doğan çocuklara verilecek maddi destek kademelendirilecek. Karayolları cezalarında düzenlemeler yapılacak. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemelerin revizyonu da torba yasaya eklenecek.

Milyonları ilgilendiren torba teklif bu hafta Meclis’e gelecek. 15 maddelik torba teklifte Aile Yılı kapsamında doğan çocuklara maddi destek kademelendirmeleri, trafik cezaları, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemelerin revizyonu gibi maddeler değerlendirilecek. Bu hafta içinde netleşmesi beklenen ikramiye zammı ve torba teklif, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.

15 MADDELİK TORBA TEKLİF YOLDA

Emekli ikramiyesi ile birlikte yeni düzenlemeler Meclis’e geliyor. Bu hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen 15 maddelik torba teklifte önemli düzenlemeler yer alacak. Aile yardımları, trafik cezaları ve anayasa mahkemesi düzenlemelerinin hayat geçmesi bekleniyor. işte torba teklifin ayrıntıları.

MADDİ DESTEK VE TRAFİK CEZALARINA YENİ DÜZENLEME

Emekliye ikramiye zammı, aile destekleri ve trafik cezalarına yeni kurallar kapıda. Öne çıkan başlıklar şöyle;