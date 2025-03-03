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 | Kübra Çelepi

Meclis’te hareketli hafta! Torba teklif geliyor: Aile destek ödemelerine yeni düzenleme kapıda

Gözler Meclis'e gelecek torba teklifte çevrildi. Bu hafta içinde netleşmesi beklenen ikramiye zammı ve torba teklif, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Aile Yılı kapsamında doğan çocuklara verilecek maddi destek kademelendirilecek. Karayolları cezalarında düzenlemeler yapılacak. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemelerin revizyonu da torba yasaya eklenecek.

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KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 11:41

Milyonları ilgilendiren torba teklif bu hafta Meclis’e gelecek. 15 maddelik torba teklifte Aile Yılı kapsamında doğan çocuklara maddi destek kademelendirmeleri, trafik cezaları, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemelerin revizyonu gibi maddeler değerlendirilecek. Bu hafta içinde netleşmesi beklenen ikramiye zammı ve torba teklif, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.

15 MADDELİK TORBA TEKLİF YOLDA

Emekli ikramiyesi ile birlikte yeni düzenlemeler Meclis’e geliyor. Bu hafta Meclis gündemine gelmesi beklenen 15 maddelik torba teklifte önemli düzenlemeler yer alacak. Aile yardımları, trafik cezaları ve anayasa mahkemesi düzenlemelerinin hayat geçmesi bekleniyor. işte torba teklifin ayrıntıları.

MADDİ DESTEK VE TRAFİK CEZALARINA YENİ DÜZENLEME

Emekliye ikramiye zammı, aile destekleri ve trafik cezalarına yeni kurallar kapıda. Öne çıkan başlıklar şöyle;

  • Aile Yılı kapsamında doğan çocuklara maddi destek: 1 Ocak 2023 sonrası doğan çocuklara verilecek yardımlar kademelendirilecek ve her yıl miktarı Cumhurbaşkanı belirleyecek.
  • Karayolları cezalarında düzenleme: Trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik yeni düzenlemeler gelecek.
  • Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği bazı düzenlemelerin revizyonu: Yasal boşlukları gidermek için torba yasaya eklemeler yapılacak.
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#Ekonomi
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