Borsada açığa satışta yukarı adım kuralı sürüyor

Borsa İstanbul’un piyasa istikrarını koruma çabalarının bir parçası olarak yukarı adım kuralı devam ediyor. Açığa satış işlemlerinin düzenli işleyişi ve piyasada sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi açısından yukarı adım kuralının önümüzdeki günlerde de devam edip etmeyeceği yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gözler gelecek açıklamaya çevrildi.

Borsa İstanbul, geçtiğimiz haftalarda uygulamaya koyduğu açığa satışta yukarı adım kuralının yeni haftanın ilk işlem gününde de geçerli olacağını açıkladı.

YUKARI ADIM KURALI DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, BIST 50 endeksinde yer alan paylar için 10 Mart tarihli seansta bir gün boyunca bu kuralın uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Yukarı adım kuralı (up-tick rule), açığa satış işlemlerinin yalnızca son işlem fiyatından daha yüksek bir seviyeden yapılmasına izin veren bir mekanizma olarak biliniyor. Bu uygulamanın amacı, piyasalarda ani fiyat düşüşlerini önlemek ve aşırı volatiliteyi kontrol altında tutmak.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, yatırımcıların ve aracı kurumların bu kurala uygun hareket etmeleri gerektiğinin altını çizerek gün içinde sahip olunmadan yapılan ve aynı gün içerisinde alımlarla kapatılan işlemlerin de açığa satış kapsamında olduğu hatırlatıldı. Bu tür emirlerin mutlaka “açığa satış” seçeneği işaretlenerek iletilmesi gerektiği vurgulandı. Yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bu kurala uyum sağlamaları ve gerekli dikkat ve özeni göstermeleri büyük önem taşıyor.

Sıkça Sorulan Sorular Yukarı adım kuralı nedir? Açığa satışa konu olabilen paylarda, yani BIST50 endeksinde yer alan paylarda uygulanır. Bu kurala göre, açığa satış işlemine konu payın en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilir