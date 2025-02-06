Borsada en riskli sektörler belli oldu! Konkordato virüsü borsaya bulaştı

06 Şubat 2025 14:08 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:10

Konkordato dalgası borsayı vurdu. En riskli sektörler açıklandı. Yatırımcıların hangi sektörlere dikkat etmesi gerektiğini açıklayan Konkordatotakip sitesi, Ocak 2025'te en fazla konkordato başvurusu yapan sektörü açıkladı.

Memurlar ve kamu işçileri dikkat! Bakan Işıkhan'dan kritik açıklama: 2025'te 2 önemli tarih var

Memurlar ve kamu işçileri dikkat! Bakan Işıkhan'dan kritik açıklama: 2025'te 2 önemli tarih var

Borsa İstanbul’da konkordato alarmı verildi. Yatırımcılar için kritik sektörler belli oldu. Konkordatotakip sitesinden derlenen verilere göre Ocak 2025'te mahkemeler tarafından geçici mühlet verilen dosya sayısı 231'e ulaşarak aralık ayındaki 219 rekorunun üzerine çıktı.

BORSADA KONKORDATO BAŞVURULARI REKOR KIRDI

Konkordato başvuruları borsada işlem gören hisseleri de etkisi altına aldı. Borsa İstanbul’da işlem gören Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın konkordato ilan etmesi sonrası konkordato virüsü borsayı sardı. Yılın ilk ayında 165 dosyaya kesin mühlet, 77 dosyaya ise konkordatonun reddi kararı verilirken 21 dosya için iflas kararı alındı.

EN FAZLA BAŞVURU HANGİ SEKTÖRLERDEN?

Ocak 2025'te en fazla konkordato başvurusu yapılan sektör ise 16 dosya ile tekstil oldu.

Plastik sektörü 15 başvuruyla ikinci sırada yer alırken,

mobilya sektörü 8 başvuruyla üçüncü,

sebze meyve toptancıları ise 7 başvuruyla dördüncü sırada yer aldı.

Geçen ayın en dikkat çekici konkordatosu ise Pakun’un başvurusu olurken şubat ayının ilk gününde ise KFC ve Pizza Hut markalarının da temsilciliğini yapan İş Gıda'dan geldi.