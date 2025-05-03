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 | İrem Çınar

Borsada haftanın en çok kazandıranları ve kaybettirenleri belli oldu! İşte yatırımcısının yüzünü güldüren hisseler

Borsa İstanbul haftayı yüzde 2,81 düşüşle kapatırken haftalık bazda en çok yükselen ve düşen hisseler de belli oldu. İşte BİST 100’de haftanın en çok yükselen ve en çok düşen hisse senedi...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 09:39

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 9.058,16 puanı ve en yüksek 9.464,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,81 altında 9.167,58 puandan tamamladı.

HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELERİ

Endekste yaşanan düşüşe karşın yükselen hisseler de oldu. Haftanın en çok yükselen hisseleri sırasıyla şöyle oldu:

1) Katılımevim (KTLEV): %16,53
2) RAL Yatırım Holding (RALYH): %10,51
3) Batısöske Söke Çimento (BSOKE): %7,34
4) Pasifik Eurosia Lojistik (PASEU): %5,18
5) Efor Çay (EFORC): %5,00

Borsada haftanın en çok kazandıranları ve kaybettirenleri belli oldu! İşte yatırımcısının yüzünü güldüren hisseler

HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELERİ

Diğer bir yandan en çok düşen 5 hisse ise şunlar oldu:

1) OYAK Çimento (OYAKC): %-14,85
2) Borusan Boru (BRSAN): %-9,45
3) Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC): %-9,27
4) Alarko Holding (ALARK): %-9,24
5) Arçelik (ARCLK): %-8,37

Borsada haftanın en çok kazandıranları ve kaybettirenleri belli oldu! İşte yatırımcısının yüzünü güldüren hisseler

Sektörel bazda incelendiğinde ise en fazla yükseliş yüzde,88 ile Finansal Kiralama'da (XFINK) gerçekleşti. Onu yüzde 3,56 ile İnşaat (XINSA) ve yüzde 2,62 ile Bilişim (XBLSM) izledi. En çok düşüş yaşanan sektör ise Madencilik oldu. Madencilik (XMDN) yüzde 5,62 düşerken, ulaştırma (XULAS) yüzde 5,33, Yatırım ortaklığı (XYORT) yüzde 4,80 düşüş kaydetti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Borsa İstanbul niye düşüyor?
Endeksin birçok düşme sebebi vardır. Bunlar sırasıyla, ekonomik belirsizlikler, endeksi oluşturan şirketlerin kar oranının beklenenden düşük gelmesi, merkez bankasının faiz oranlarını artırması, diplomatik gerginlikler, savaş gibi jeopolitik riskler, küresel ekonomik krizler veya finansal panik durumlarıdır.
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