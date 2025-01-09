Borsada parası olanlar için 7 aracı kurum 2025 beklentisini açıkladı! Ralli ne zaman başlayacak? İşte uzmanlardan yol haritası

09 Ocak 2025 10:51 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:42

Borsa İstanbul’da orta ve uzun vadede beklentiler ne yönde olacak, sorusuna cevap geldi. Aracı kurumlar da 2025 yılına ilişkin raporlarını yayımlamaya başladı. BIST 100 endeksine ilişkin 2025 tahmini hem ekonomistlerden hem de kuruluşlardan geldi. İşte borsaya dair 7 aracı kurumun strateji raporları.

Borsada parası olanlar için kritik olan beklenti raporları gelmeye başladı. BIST 100 endeksinin 2024 yılında enflasyona yenilmesinin ardından 2025 performansı merak konusu oldu. Aracı kurumlar da peş peşe 2025 yılına ilişkin strateji raporlarını açıklamaya başladı. İşte borsaya dair tüm beklentiler.

BORSA İSTANBUL'DA RALLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 beklentilerine dair ekonomist Cüneyt Paksoy kritik seviyeyi açıkladı. Açıklaması şöyle;

"Nerenin üzerinde rahat edeceğiz? 10.200 10.400 geçildiği andan itibaren tepki güçlenir ve 11.200 potansiyeli oluşur ve bu yukarı yönü

ihtimal anlamına gelir ama temkinli takip etmek lazım. Birçok şeye bakmak zorundayız.

Açığa satış vesaire yabancı yatırımcının ilgisi diğer sektörlere canlı duruyor. Borsa İstanbul, 11.00'i geçer 12.000'lere doğru hareket yapar. Umuyorum da ocak ayı bunun referansı olur diyelim. Sistem bize gösteriyor ki aşağı yönlü bir hareket oluştuğunda pozisyonlarımızı mutlaka gözden geçirelim. Hala krediye yer yok ve doğru sektör, doğru hisse çok önemli.

Yıl sonuna kadarki süreçte uzun vadede bankacılık endeksi bizi destekleyen borsada düşüşleri konuşurken ve holding tarafında satış hareketlilikleri karşımıza çıkmışken bankacılık endeksi kırılmadı. Bankacılık endeksinde 13 bin 14 bin bandı asla kırılmamalı. Gereken o bölgeye bile girmeden dayanıklılık gösteriyor.

Yabancı yatırımcının da profili bankacılık endeksi için çok önemli. Likit tarafını seven bir yabancı var. Likit ve enflasyon muhasebesi de uygulanmayacak artık."

7 ARACI KURUMUN BORSADA 2025 BEKLENTİSİ

Geçtiğimiz yıl enflasyon karşısında yaşanan kayıpların ardından BIST 100 endeksi 2025 yılına ise dalgalı bir seyirle başladı. Strateji raporlarını açıklayan kurumların beklentisi ise belli oldu. BIST 100 için tahminler 15 bin seviyesine kadar revize edildi.

İşte kurumların 2025 beklentileri;