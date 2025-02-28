Borsada temettü dağıtacak ve dağıtmayacak şirketler belli oldu! KAP'a bildirdi

Borsa İstanbul'da şirketler temettü kararını açıkladı. Çimsa, Anadolu Hayat Emeklilik ve Nuh Çimento gibi şirketler temettü dağıtmaya karar verirken, Lider Faktoring, Yapı Kredi, Inveo Yatırım Holding ve Derlüks Yatırım Holding gibi şirketler temettü dağıtmayacağını duyurdu.

Borsa İstanbul'da şirketlerin temettü kararı KAP'a bildirildi. Çimsa, Anadolu Hayat Emeklilik ve Nuh Çimento gibi şirketler kar payı dağıtıyor. Lider Faktoring, Yapı Kredi, Inveo Yatırım Holding ve Derlüks Yatırım Holding ise büyüme ve finansal hedeflere odaklanarak kar dağıtımı yapmadı.

BORSADA TEMETTÜ RÜZGARI

Borsa İstanbul’da 27 Şubat 2025 tarihinde yedi şirket, temettü kararlarını açıkladı. Çimsa, Anadolu Hayat Emeklilik ve Nuh Çimento gibi şirketler kar payı dağıtmaya karar verdi.

7 ŞİRKETTEN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Temettü dağıtacak şirketler şöyle;

• Çimsa (CIMSA): Pay başına brüt 0,6345 TL, net 0,5393 TL. Hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme 4 Nisan.

• Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): Pay başına brüt 5,8139 TL, net 4,9418 TL. Hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme 28 Mart.

• Nuh Çimento (NUHCM): Pay başına brüt 10,10 TL, net 8,585 TL. Hak kullanım tarihi 25 Mart, ödeme 27 Mart.

Lider Faktoring, Yapı Kredi, Inveo Yatırım Holding ve Derlüks Yatırım Holding ise büyüme ve finansal hedeflere odaklanarak kar dağıtımı yapmadı.

Temettü dağıtmayacak şirketler ise şöyle;

•Lider Faktoring (LIDFA): Büyümeyi desteklemek için kar dağıtılmayacak.

•Yapı Kredi (YKBNK): 29 milyar TL’lik net kar, olağanüstü yedeklere aktarılacak.

•Inveo Yatırım Holding (INVEO): Finansal zarardan dolayı temettü ödemeyecek.

•Derlüks Yatırım Holding (DERHL): Dış finansman ihtiyacını azaltmak için kar dağıtımı yapılmayacak.

Sıkça Sorulan Sorular Temettü ne demek? Temettü, bir şirketin ortaklarına yıllık bilanço esasına göre tespit edilen net karın oranında veya bunun için ayrılmış yedek akçelerden pay verilmesidir.