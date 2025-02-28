Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Borsada temettü dağıtacak ve dağıtmayacak şirketler belli oldu! KAP'a bildirdi

Borsa İstanbul'da şirketler temettü kararını açıkladı. Çimsa, Anadolu Hayat Emeklilik ve Nuh Çimento gibi şirketler temettü dağıtmaya karar verirken, Lider Faktoring, Yapı Kredi, Inveo Yatırım Holding ve Derlüks Yatırım Holding gibi şirketler temettü dağıtmayacağını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 17:14

Borsa İstanbul'da şirketlerin temettü kararı KAP'a bildirildi. Çimsa, Anadolu Hayat Emeklilik ve Nuh Çimento gibi şirketler kar payı dağıtıyor. Lider Faktoring, Yapı Kredi, Inveo Yatırım Holding ve Derlüks Yatırım Holding ise büyüme ve finansal hedeflere odaklanarak kar dağıtımı yapmadı.

BORSADA TEMETTÜ RÜZGARI

Borsa İstanbul’da 27 Şubat 2025 tarihinde yedi şirket, temettü kararlarını açıkladı. Çimsa, Anadolu Hayat Emeklilik ve Nuh Çimento gibi şirketler kar payı dağıtmaya karar verdi.

7 ŞİRKETTEN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Temettü dağıtacak şirketler şöyle;
• Çimsa (CIMSA): Pay başına brüt 0,6345 TL, net 0,5393 TL. Hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme 4 Nisan.
• Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): Pay başına brüt 5,8139 TL, net 4,9418 TL. Hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme 28 Mart.
• Nuh Çimento (NUHCM): Pay başına brüt 10,10 TL, net 8,585 TL. Hak kullanım tarihi 25 Mart, ödeme 27 Mart.

Lider Faktoring, Yapı Kredi, Inveo Yatırım Holding ve Derlüks Yatırım Holding ise büyüme ve finansal hedeflere odaklanarak kar dağıtımı yapmadı.

Temettü dağıtmayacak şirketler ise şöyle;
•Lider Faktoring (LIDFA): Büyümeyi desteklemek için kar dağıtılmayacak.
•Yapı Kredi (YKBNK): 29 milyar TL’lik net kar, olağanüstü yedeklere aktarılacak.
•Inveo Yatırım Holding (INVEO): Finansal zarardan dolayı temettü ödemeyecek.
•Derlüks Yatırım Holding (DERHL): Dış finansman ihtiyacını azaltmak için kar dağıtımı yapılmayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şubat ayı enflasyon beklentisi açıklandı! Gözler 3 Mart'a çevrildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sıcak gelişme! Bağ-Kur prim eşitlemesi bekleyenlere müjde: İsa Karakaş haberi verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatlarında ani geri çekilme: 4 Mart'a dikkat edin! Ünlü ekonomist açıkladı

Sıkça Sorulan Sorular

Temettü ne demek?
Temettü, bir şirketin ortaklarına yıllık bilanço esasına göre tespit edilen net karın oranında veya bunun için ayrılmış yedek akçelerden pay verilmesidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Temettü iyi bir şey mi?
Temettü yatırımı, uzun vadeli yatırımcılar için ideal bir stratejidir. Çünkü yüksek temettü oranı olan şirketler, genellikle karlılığı yüksek ve güçlü finansal yapısı olan şirketlerdir. Bu da hisse senetlerinin fiyatındaki artışı destekleyebilir. Ancak temettü, yatırımcılar için riskli bir strateji de olabilir.
ETİKETLER
#borsa istanbul
#temettü
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.