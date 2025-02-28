KKM’de çözülme hızlandı! Altın ve döviz dönüşümlü mevduat 3,7 milyar dolar eridi

Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi ocak ayında 3,7 milyar dolar düşüş göstererek 28,9 milyar dolara geriledi. Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,8 milyar dolar azalarak 23,2 milyar dolara indi. Tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 900 milyon dolar azalarak 5,7 milyar dolara geriledi.