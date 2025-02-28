KKM’de çözülme hızlandı! Altın ve döviz dönüşümlü mevduat 3,7 milyar dolar eridi

Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi ocak ayında 3,7 milyar dolar düşüş göstererek 28,9 milyar dolara geriledi. Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,8 milyar dolar azalarak 23,2 milyar dolara indi. Tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 900 milyon dolar azalarak 5,7 milyar dolara geriledi.
Gerçek ve tüzel kişilerin KKM bakiyeleri azalıyor. Merkez Bankası verilerine göre, ocak ayında Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi 3,7 milyar dolar azalarak 28,9 milyar dolara geriledi. Mevduat sahipleri alternatiflere yöneliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının ocak ayı stok bakiyelerini yayımladı.
Türk lirası bazlı Kur Korumalı Mevduat hesaplarının stok bakiyesi ise aralık ayında sıfırlanmıştı.