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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Yatırımcılar Türkiye için sıraya girdi! 14 milyar dolar yolda

Küresel belirsizliklere rağmen Türkiye’ye yatırım akışı devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'ye 2025 yılında 13-14 milyar dolar seviyesinde yatırım gelebileceğini açıkladı. Dağlıoğlu, özellikle enerji yatırımlarının Türkiye için stratejik bir alan haline geldiğini ifade etti.

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KAYNAK:
CNBC-E
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 15:23

Türkiye, küresel sermaye için çekim merkezi olmaya devam ediyor. 2025 yatırım beklentileri açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'ye 2025 yılında 13-14 milyar dolar seviyesinde yatırım gelebileceğini ifade etti.

YATIRIMCILAR ROTAYI TÜRKİYE’YE ÇEVİRDİ

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen küresel yatırımcı toplantılarına katıldı. CNBC-e'ye konuşan Dağlıoğlu, Türkiye’nin uluslararası doğrudan yatırımlardaki performansının olumlu seyrettiğini ifade etti.

2025’TE 14 MİLYAR DOLAR YATIRIM BEKLENTİSİ

Türkiye’nin 2024 yılında doğrudan yatırımlarda yüzde 5,6’lık bir artışla 11,3 milyar dolar yatırım çekti. Türkiye’ye yatırım akını 2025 yılında da devam edecek. Dağlıoğlu, “Türkiye’ye bu yıl 13-14 milyar dolar seviyesinde yatırım gelebilir.” ifadelerini kullandı.

Özellikle girişim sermayesi fonları, yenilenebilir enerji, teknoloji ve imalat sanayi sektörlerine yoğun ilgi gösterildiği vurgulandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ne yapar?
Doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olarak faaliyet gösteren Yatırım Ofisi, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını hızlandıracak yatırımları teşvik etmekle görevli kurumdur.
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#Ekonomi
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