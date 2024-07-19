Borsada yatırımı olanlar dikkat! Moody's kredi notunu açıklayacak

19 Temmuz 2024 16:36 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 16:51

Piyasalar açısından önemli olan kredi notları ve not gözden geçirmeleri Borsa İstanbul'u yakından etkiliyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için kredi notu kararını bugün açıklayacak. Kredi notunun yükselmesi halinde piyasalarda pozitif etki oluşabilir.

MOODY'S KREDİ NOTUNU AÇIKLAYACAK

Türkiye ekonomisindeki güven ve istikrar ortamı küresel çapta dikkat çekmeye devam ediyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Cuma günü kararını verecek. Piyasalar, Moody's tarafından açıklanacak Türkiye kredi notu kararına odaklanmış durumda.

Ocak ayında Türkiye'nin not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e yükselten Moody's'in ödemeler dengesi sonuçlarının iyileşmesi, yurtiçi tasarrufların artması, Türk Lirası’ndaki artış, Türkiye’nin kullanılabilir döviz rezervlerinin yükselmesi sonucunda ne yapacağı merak ediliyor.

Moody's'ten güçlü bir not artışı bekleniyor. Beklentiler, kredi notunun en az 1 puan artırılarak B3'ten B2'ye çıkarılması yönünde.

Kredi notunun yükselmesi halinde piyasalarda pozitif etki bekleniyor.

Piyasalar açısından önemli olan kredi notları özellikle Borsa İstanbul'u etkiliyor ve şirketlerin de kredi notları yeni nota ya da görünümlerini yükseltiyor.

BİST YUKARI YÖNLÜ İVMELENEBİLİR

BIST 100 endeksi, normalleşme adımları çerçevesinde CDS’lerin (Kredi Risk Primi) düşmesi ve 3 büyük derecelendirme kurumunun kararları neticesinde 2024 yılında yüzde 46 değerlendi.

Bu karar, kredi not artışlarının iyileşmesiyle beraber yabancı fonların hisse senetlerine gelmesi adına oldukça önemli.

Ayrıca Gri Listeden çıkış hikayesi ve vergi paketiyle beraber Moody’s,Türkiye’nin kredi notunu yükseltebilir.

Not artış hikayelerinin devamıyla birlikte bankaların borçlanma maliyetlerinin düşmesi ve kredi-mevduat makasının açılmasıyla bankacılık hisselerinde hareketlilik görülebilir.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Moody’s, Türkiye'nin kredi notunu 19 Temmuz 2024 tarihinde saat gece 23:00'ten sonra açıklayacak.