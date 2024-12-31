Borsalarda Noel rallisi bu yıl da hayal kırıklığına uğrattı

31 Aralık 2024 16:00 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:00

Borsalar, Noel rallisi döneminde bu yıl da bekleneni veremedi. S&P 500 ve Nasdaq başta olmak üzere küresel endeksler düşüş trendine girerken, analistler Ocak ayında daha büyük kayıplar yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

Küresel borsalar, yatırımcıların dört gözle beklediği Noel rallisinde bu yıl da bekleneni veremedi. Eski yılın son beş günü ile yeni yılın ilk iki işlem gününü kapsayan bu özel dönemde borsalar zayıf bir performans gösterdi. Analistler, düşüş​ trendinin Ocak ayına da taşınabileceği konusunda uyarıyor.

NOEL RALLİSİ VE TARİHİ PERFORMANSI

1950’den bu yana Noel rallisi, özellikle ABD’nin önde gelen borsa​ endekslerinden S&P 500 için ortalama %1,3’lük bir yükseliş dönemi olarak biliniyor. Dow Jones verilerine göre bu dönemde yükselme ihtimali %80. Ancak 2024’te olduğu gibi bu yıl da S&P 500, beklentilerin aksine düşüş yaşadı. Pazartesi günü itibariyle endeks, Noel gecesinden bu yana %1,1 geriledi.

MarketWatch’un analizine göre, bu yılki performans, 2015’in sonu ve 2016’nın başını kapsayan dönemden bu yana en kötü Noel rallisi olarak kaydedildi. İki yıl üst üste Noel rallisinin gerçekleşmemesi ise oldukça nadir bir durum. Tarihsel verilere bakıldığında, S&P 500’de başka bir örneği bulunmayan bu durum, yatırımcıları şaşırtıyor.

HİSSE SENETLERİNDE DÜŞÜŞ TRENDİNE DİKKAT

Analistler, hisse senetlerindeki zayıf performansın birçok faktörle birleşerek düşüş trendini Ocak ayına taşıyabileceği konusunda hemfikir. ABD​ borsaları 2024 boyunca büyük bir satış dalgasıyla karşılaşmasa da bu durum, ciddi bir düzeltme ihtimalini artırıyor.

Sektörel olarak bakıldığında, birkaç büyük teknoloji şirketi dışında borsadaki birçok hisse senedi için 2024 oldukça zor geçti. Broadcom ve Tesla gibi dev şirketlerin yükselişi, S&P 500 ve Nasdaq’ı sert düşüşlerden kurtarsa da son günlerde bu hisselerde bile düşüşler dikkat çekiyor.

UZMANLARIN YORUMU

Sevens Report Research Kurucusu Tom Essaye, S&P 500’ün ABD Merkez Bankası toplantısı sonrası yaşadığı keskin satışların toparlanamamasını, piyasanın kısa vadeli görünümü için olumsuz bir işaret olarak değerlendiriyor. BTIG Teknik Stratejisti Jonathan Krinsky ise, piyasaların 2024’te yakaladığı yüksek momentumun sona erdiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Krinsky’nin açıklamasına göre, geçtiğimiz hafta S&P 500 hisselerinin yalnızca %58’i 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde işlem gördü. Bu oran, borsaların geniş tabanlı bir toparlanma yaşayamadığının bir göstergesi. Krinsky, “Rallinin destek çizgilerinden sapması ve satışların artması, Ocak ayında büyük bir düşüş yaşanabileceğinin sinyali” diyor.

ENDEKSLERDEKİ GÜNCEL DURUM

Pazartesi kapanışında S&P 500 %1,1 düşüşle 5.907 puana gerilerken, Dow Jones %0,97 ve Nasdaq %1,19 kayıp yaşadı. Analistler, Noel rallisi döneminin bitmesine birkaç işlem günü kalmış olsa da yatırımcıların Ocak ayındaki kâr satışlarını erkenden yapmaya başladığını düşünüyor.

Borsaların önümüzdeki haftalarda nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Ancak yatırımcılar ve uzmanlar, volatilitenin artabileceği ve küresel piyasalarda daha zorlu bir dönemin başlayabileceği konusunda hemfikir.