Borsanın çıkacağı seviye belli oldu, 28 Haziran sonrası kartlar yeniden dağıtılacak

24 Haziran 2024 12:14 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 12:16

Borsa İstanbul bayram sonrası haftayı 10 bin puanın üzerinde tamamladı. Bu hafta cuma günü Türkiye’nin gri listeden çıkması halinde borsanın yükselişe geçmesi bekleniyor.

28 HAZİRAN’DA KARAR BELLİ OLACAK

Borsa İstanbul BİST 100 endeksi yılın ilk yarısında yüzde 40’ı aşan bir getiri elde etti. Yabancı yatırımcının TL varlıklara ilgi gösterdiği dönemde CDS risk primi de sürekli geriledi. Şimdi ise gözler 28 Haziran’a çevrildi.

Dünya Gazetesi’nden Birol Bozkurt’un haberine göre, 28 Haziran’da karara bağlanacak olan Türkiye’nin gri listeden çıkışı sonrası TL varlıklara ilginin artabileceğini söyleyen uzmanlar, Borsa İstanbul’da yeni rekorların kırılabileceğine dikkat çekiyor.

KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK

Borsada kartları yeniden dağıtma gücüne sahip bir gelişme olarak görülen gri liste kararı 28 Haziran tarihinde netliğe kavuşmayı bekliyor. Türkiye’nin Ekim 2021’den beri dahil olduğu gri listeden çıkarılmasıyla beraber ortodoks politikalara geçiş süreciyle gelen yabancı yatırımcıların Türkiye’ye sermaye akışlarında ivmelenme görülmesi bekleniyor.

Ayrıca gri listedeki ülkelere uygulanan politikaların kaldırılması ithalat ve ihracatçı şirketleri pozitif anlamda etkileyebilir. Diğer taraftan yabancı sermaye yoluyla start-up fonlamalarında artış gözlemlenebilir. Tüm bunların yanında yabancı sermaye akışının hızlanmasıyla beraber Türk Lirası’nın istikrarı enflasyonla mücadelede önemli rol oynayabilir.

Hem yabancı sermaye akışının hızlanmasıyla beraber cari açık tarafındaki olumlu gelişmeler, hem de Türk Lirası’na artan teveccüh ile beraber kurun enflasyonla mücadelede etkin rol oynaması politika faizinin daha erken indirilmesine sebep olabilir.

YILIN İKİNCİ YARISINDA HANGİ SEVİYEYE ÇIKACAK?

Yılın ilk yarısında zor günler geçiren endeks, yıla 7 bin 412 puandan başlamıştı. Borsayı negatif etkileyen birçok etmene rağmen endeks 10 bin 899 puanla tüm zamanların zirvesine yükseldi. Türkiye’nin gir listeden çıkması halinde uzmanlar, yılın geri kalanında BİST 100 Endeksinde 15 bin puana kadar bir yükseliş bekliyor.