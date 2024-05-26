Borsaya yatırım yapmak isteyenler müjde! 3 şirket daha halka arz oluyor

26 May 2024 10:53 - Güncelleme : 26 May 2024 10:57

Borsa İstanbul’da halka arz rüzgârı devam ediyor. Altınkılıç Gıda halka arzında 29-30 Mayıs tarihlerinde; Yiğit Akü halka arzında 29-30-31 Mayıs’ta ve Horoz Lojistik halka arzında ise, 29-30-31 Mayıs'ta talep toplanacak.

ALTINKILIÇ HİSSE BEDELİ BELLİ OLDU

Altınkılıç Gıda'nın 78 milyon 115 bin TL olan sermayesinin 112 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 33 milyon 885 payın halka arzı gerçekleştirilecek.

Borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arz Deniz Yatırım liderliğinde gerçekleşecek. Şirketin payları 22,98 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Şirketin halka arz büyüklüğü 778 milyon TL, halka açıklık oranı yüzde 30,25 olacak.

YİĞİT AKÜ 3 GÜN TALEP TOPLAYACAK

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzında 29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak. Yiğit Akü'nün 250 milyon TL olan sermayesinin 300,5 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 50,5 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Hamit Yiğit'in sahip olduğu 10,5 milyon TL, Mahmut Yiğit'in sahip olduğu 7 milyon TL ve Eyüp Yiğit'in sahip olduğu 7 milyon TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 75 milyon TL pay halka arz edilecek.

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 34,68 TL sabit fiyat üzerinden satışa çıkacak. Halka arzın büyüklüğü 2 milyar 601 milyon TL, açıklık oranı yüzde 24,96 olacak.

HOROZ LOJİSTİK TALEP TOPLAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ halka arzında 29-30-31 Mayıs tarihlerinde sabit fiyat ile talep toplanacak. Horoz Lojistik'in 72 milyon 488 bin 84 TL olan sermayesinin 90 milyon 488 bin 84 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 18 milyon TL pay ile mevcut ortağı Taner Horoz'a ait 2,5 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 20,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek. Taner Horoz'a ait 4,1 milyon TL nominal değerli (B) grubu paylar toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde halka arz edilecek.

Ek satışla birlikte halka arz edilen miktar 24,6 milyon TL'ye ulaşacak. Halka arzın büyüklüğü ek satış dahil 1 milyar 353 milyon TL olacak. QNB Finansinvest konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 55 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Yüzde 75 yurt içi bireysel, yüzde 25 yurt içi kurumsal yatırımcılara yapılacak satışlar sonucunda halka arz oranı ek satış tahil yüzde 27,19 olacak. Şirket halka arz gelirinin yüzde 10-15’lik kısmını elektrikli araç satın alımı, yüzde 10-15’lik kısmını güneş enerjisi santrali, yüzde 20-25’lik kısmını e-ticarete yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi, yüzde 5-10’luk kısmını depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi ve yüzde 40-45’lik kısmını işletme sermayesi finansmanında kullanacak.