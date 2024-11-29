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BOTAŞ açıkladı! Doğal gaz fiyatları değişmedi

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
29 Kasım 2024 17:14 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 17:32

BOTAŞ, doğal gaz satış fiyatlarında aralık ayı itibarıyla değişiklik yapılmayacağını açıkladı.

BOTAŞ, 1 Aralık 2024 itibarıyla geçerli doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

BOTAŞ açıkladı! Doğal gaz fiyatları değişmedi - 1. Resim

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, EPDK'nın tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicileri sunulmaktadır. Bu kapsamda, kuruluşumuz tarafından 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır."

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Kaynak: tgrthaber.com

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