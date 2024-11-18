Doğal gaz desteği sürecek mi? Bakan Göktaş açıkladı: Faturayı getiren 438 TL alacak

18 Kasım 2024 11:37 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 12:14

Son iki yıldır uygulanan doğal gaz tüketim desteğinin sürüp sürmeyeceği merak edilirken hükümetten vatandaşları sevindirecek açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayında toplam 153,3 milyon liralık doğal gaz yardımı yapacaklarını duyurdu. Buna göre, faturası ile PTT şubelerine gidenler doğal gaz yardım parasını alabilecek. İşte ayrıntılar...

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Soğuk hava yurt genelinde etkisini hissettirmeye başladı, doğal gaz petekleri açıldı. Vatandaşın kabarık fatura endişesiyle kullanmakta temkinli davrandığı doğal gaz için devlet desteğinin devam edip etmediği merak ediliyordu. 2022 yılından bu yana uygulanan Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteği uygulamasıyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş vatandaşları sevindiren açıklamayı yaptı.

DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Bakan Göktaş, doğal gaz yardımında kış dönemine ilişkin ödemelerin başladığını duyurdu. Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını e-Devlet üzerinde bakanlık tarafından sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından yapabileceğini belirten Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca titizlikle incelendiğini, verilen onayın ardından ödemelerin yapıldığını ifade etti.

153,3 MİLYON TL ÖDEME YAPILACAK

Doğal Gaz Tüketim Desteğinin aylık 188 TL- 438 TL arasında olduğunu ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını bildiren Mahinur Özdemir Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programında kış dönemine ilişkin ödemeler başladı. Bu kapsamda 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacağız. Böylece bu yılın ocak-kasım aylarını kapsayan dönemde 653 bin 461 hak sahibine yaklaşık 1,4 milyar lira ödeme yapmış olacağız. Destekten yararlanacak olan vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek."

DOĞAL GAZ YARDIMININ ŞARTLARI

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinden yararlanmak için gereken şartlar ise şöyle: