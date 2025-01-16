Boyner Grup ve UNDP Türkiye’nin ortaklığıyla She Lab’de genç kadınlar için eğitimler başladı

16 Ocak 2025 16:07 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 16:07

Boyner Grup ve UNDP Türkiye iş birliğinde hayata geçirilen She Lab programında eğitim dönemi başladı. Türkiye’nin 19 ilinden katılan 83 genç kadın, 3 ay boyunca kişisel gelişim, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve liderlik üzerine dersler alacak.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye​ ve Boyner Grup’un genç kadınların gelişimine destek olmayı amaçlayan She Lab - Sürdürülebilirlikte Geleceğin Kadın Liderleri Programı’nda eğitim dönemi başladı. İlk yılında yaklaşık 250 genç kadını sürdürülebilirlik​ girişimlerinde liderlik etmek için gereken becerilerle donatmaya hazırlanan projenin birinci dönem eğitimlerine 83 genç kadın kabul edildi.

Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile lisansüstü eğitim gören genç kadınları kapsayan programa, farklı bölgelerden toplam 2.540 başvuru yapıldı. Başvuruların en fazla alındığı iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir yer aldı.

Mentorluk, staj ve iş gölgeleme fırsatları sunulacak

16 Ocak’ta çevrim içi olarak başlayacak eğitimlerde 'Kişisel Gelişim Planı ve Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi', 'Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı, Eşitlik ve Güçlenme', 'Aktif Vatandaşlık', 'Müzakere ve İş Birliği Kültürü' ile 'Karar Verme ve Muhakeme Yöntemleri' gibi konular üzerine alanında uzman eğitmenler tarafından katılımcılara 23 oturumluk bir eğitim verilecek. Derslerin ardından katılımcılar, sürdürülebilirlik ekseninde oluşturacakları bitirme projesi fikirlerini geliştirmeleri ve bireysel sürdürülebilirlik liderliği yol haritalarını tasarlamaları için fikir geliştirme atölyelerine davet edilecek.

Katılımcılar aynı zamanda program boyunca mentorluk, staj ve iş gölgeleme fırsatları aracılığıyla uygulamalı deneyim kazanacak. Bununla birlikte katılımcılar, She Talks etkinliklerine katılarak alanında uzman kadın liderlerin deneyimlerini dinleme ve ilham alma şansı bulacak.

Projenin tanıtım filminde gönüllü olarak yer alan Merve Dizdar, genç kadınlara ilham vererek, filmde “Bu dünya değişecekse, kadınlarla değişecek” mesajının altını çiziyor.