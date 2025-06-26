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Editor
 | İrem Çınar

Bozuk paraların kenarındaki tırtıkların sırrı çözüldü: Estetik zannediliyordu, gerçek çok farklı çıktı

Bozuk paraların kenarındaki tırtıklı yapının sadece estetik amaçlı yapıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu küçük detayın ardında yüzyıllar öncesine dayanan, sahteciliği önlemeye yönelik akıllı bir sistem yattığı ortaya çıktı.

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KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 15:48

Elimizden düşmeyen madeni paraların kenarındaki tırtıklı yapı, çoğu kişi için yalnızca estetik bir detay gibi görünse de, aslında hem tarihsel hem de işlevsel olarak büyük bir öneme sahip olduğu öğrenildi. Bu küçük girinti ve çıkıntılar, yalnızca bir tasarım unsuru değil; paranın güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir uygulama.

Bozuk paraların kenarındaki tırtıkların sırrı çözüldü: Estetik zannediliyordu, gerçek çok farklı çıktı

PARANIN KENARINDAKİ SIR

Tırtıklı kenarların kökeni, paraların altın ve gümüş gibi değerli madenlerden üretildiği dönemlere uzanıyor. O yıllarda bazı kişiler, bu değerli paraların kenarlarını törpüleyerek az miktarda maden aşındırıyor ve bu yolla haksız kazanç elde ediyordu. Ancak paranın kenarına tırtıklı yapı eklendiğinde, yapılan en küçük aşındırma bile fark edilir hale geldi. Bu yöntem, hileyi neredeyse imkânsız hâle getirerek sahteciliğin önüne geçti.

Bozuk paraların kenarındaki tırtıkların sırrı çözüldü: Estetik zannediliyordu, gerçek çok farklı çıktı

GÜNÜMÜZDE DE GÜVENLİĞİN AYRILMAZ PARÇASI

Bugün madeni paralar artık değerli metallerden yapılmasa da, tırtıklı kenar uygulaması hâlâ sürüyor. Bunun başlıca nedeni, paranın sahtesini üretmeyi zorlaştırmak ve görme engelli bireylerin paraları dokunarak ayırt etmesini kolaylaştırmak. Aynı zamanda, farklı değerdeki paralar arasındaki ayrımı da somutlaştırıyor.

Bozuk paraların kenarındaki tırtıkların sırrı çözüldü: Estetik zannediliyordu, gerçek çok farklı çıktı

SAHTECİLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Gelişen teknolojiyle birlikte madeni paraların kenar detayları, yüksek hassasiyetle çalışan makineler tarafından işleniyor. Milimetrik düzeyde yapılan bu işlemler sayesinde hem sahteciliğin önüne geçiliyor hem de paraların kolay tanınabilirliği artırılıyor.

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ETİKETLER
#güvenlik
#para
#tasarım
#madani para
#madeni para
#sahtecilik
#Değerli Madeni Para
#Bozuk Para
#Türk Lirası
#Madeniyat
#Ekonomi
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