Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Brent petrol 'direniyor!' İşte cuma gününün fiyatları

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş petrol fiyatlarında büyük dalgalanmaya sebep olmaya devam ediyor. Dün 102,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,89 dolardan tamamladı. İşte 100 doların üzerinde tutunmakta direnen petrolle ilgili son gelişmeler...

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 101,62 dolardan satılıyor.

Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve Orta Doğu'daki gerilim beklentilerinin etkisiyle dalgalı seyrederken 101,62 dolardan satılıyor.
Dünkü kapanışını 101,89 dolardan yapan Brent petrol, bugün yüzde 0,25 oranında azaldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelerin iyi gittiği ve saldırıların askıya alınacağına ilişkin açıklamaları fiyatları etkiledi.
ABD Savunma Bakanlığı'nın Orta Doğu'ya 10 bin asker daha konuşlandırmayı değerlendirdiği iddia edildi.
Brent petrolde teknik olarak 102,57 doların direnç, 100,65 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Dün 102,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,89 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 azalarak 101,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94 dolardan alıcı buldu.

Brent petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelerin iyi gittiği ve ülkenin enerji tesislerine yönelik saldırıların 10 gün süreyle askıya alınacağına ilişkin açıklamalarının da etkisiyle dalgalı seyrediyor.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR GERİLİM BEKLENTİLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Hafta başından bu yana Trump ve İranlı yetkililerden gelen çelişkili açıklamalar bölgede gerilimin süreceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Trump dün "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin çok iyi gittiğini belirtse de Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların aksamaya devam edecek olması petrol arzına yönelik korkuları körükledi.

Bu çerçevede enerji arzına ilişkin kırılganlığın sürmesi, petrol fiyatlarında yukarı yönlü risk priminin korunmasına neden oldu. Söz konusu gelişmeler küresel enflasyon risklerinin şiddetlenebileceği ihtimalini oluşturdu.

Uzmanlara göre, söylem ve politika sinyallerinin birlikte kullanılmasıyla petrol fiyatlarını düşürmeye yönelik girişimlerin etkisi sınırlı kalıyor.

Trump, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in de yükselen enerji fiyatlarına yönelik önlemleri anlatacağını belirterek, "Henüz süreç tamamlanmadı, bu yüzden belki fiyatlar biraz daha yükselebilir. Ancak eskiden bulunduğu seviyeye ve muhtemelen daha da altına geri dönecek." ifadelerini kullandı.

ORTA DOĞU'DAKİ ASKER SAYISI ARTACAK İDDİALARI

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığının, Orta Doğu'ya 10 bin asker daha konuşlandırmayı değerlendirdiği iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ABD, İran ile görüşmeler devam ederken bir yandan da Orta Doğu'ya asker göndermeye yönelik planlar yapıyor.

Gazeteye açıklama yapan Pentagon yetkilileri, Bakanlığın görüşmeler sürerken Trump'a daha fazla askeri seçenek sunmak amacıyla Orta Doğu'ya 10 bin kadar ilave asker göndermeyi değerlendirdiğini belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 102,57 doların direnç, 100,65 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

