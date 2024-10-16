Brent petrol yeni güne 74,20 dolardan başladı

16 Ekim 2024 12:35 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 12:55

Küresel arenada yaşanan gelişmelere bağlı olarak Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,20 dolardan işlem görüyor. OPEC kararları yakından takip edilirken Uluslararası Enerji Ajansı küresel petrol arzına ilişkin beklentileri paylaştı.

Brent petrol​, küresel piyasalarda geçtiğimiz haftalarda hareketli bir seyir izledi. Petrol Uluslararası Enerji Ajansı tahminleri ve OPEC+ grubunun kararları fiyatlanmaya devam ederken arz​ talep​ endişeleri sürüyor.

YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜREMEDİ

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,20 dolardan işlem görüyor. Petrol geçtiğimiz gün, 75,37 dolara kadar yükseldi, ancak bu seviyede tutunamayan petrol, yüzde 1,4 değer kaybederek günü 74,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 74,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 70,23 dolardan alıcı buldu.

PETROL ARZI ARTACAK

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) bu yıl küresel petrol arzının önceki yıla göre artacağına yönelik öngörüleri, piyasa oyuncularının arz yönlü endişelerini yatıştırarak petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Ajans, eylül ayı petrol raporunu yayımladı. Bu yıl küresel petrol arzının geçen yıla göre günlük 660 bin varil artarak 102 milyon 900 bin varile ulaşması bekleniyor. Aynı dönemde mevcut gönüllü arz kesintilerinin devam etmesi durumunda OPEC+​ grubu üretiminin günlük 820 bin varil azalması bekleniyor. OPEC+ grubu dışı üretimde ise günlük 1 milyon 500 bin varil artış öngörülüyor.

PETROL TALEBİ TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRDİ

Uluslararası Enerji Ajansı, 2025'te küresel petrol arzının ise bu yıla kıyasla günlük 2 milyon varil artarak yaklaşık 105 milyon varile çıkacağını ifade etti. Öte yandan küresel petrol talebinde geçen ayki raporda tahmin edilenden daha az artış beklendiğine yönelik veriler, piyasa oyuncularının arz endişelerinin hafiflemesine katkıda bulunuyor.

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl günlük 862 bin varil artışla 102 milyon 840 bin varil seviyesinde olması bekleniyor. Ajans, geçen ayki raporunda küresel petrol talebinde günlük 900 bin varil artış tahmin etmişti.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) küresel petrol talebi öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 106 bin varil aşağı yönlü revize etmesi ve İsrail'in İran'ın enerji santrallerine saldırmayacağına ilişkin haber akışı da petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.