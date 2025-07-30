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 | İrem Çınar

Bu araçlar elde kalıyor! Şimdi alsanız yarın zarardasınız: İşte en çok değer kaybeden 10 model

Beş yıl önce sıfır alınan bazı araçlar bugün değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Yüzde 65’i aşan değer kaybıyla dikkat çeken modeller açıklandı. "Satarken büyük zarar etmeyin" uyarısı yapıldı. Sizin aracınız da bu listede olabilir. İşte en çok değer kayveden modeller…

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 14:17

Sıfır kilometre bir satın alındığında, daha yola bile çıkmadan değer kaybı başlıyor. Ancak bu kayıp, her model için aynı hızda gerçekleşmiyor. Avrupa merkezli platformu eCarsTrade tarafından hazırlanan yeni bir rapor, 2020 model araçların beş yıl içerisindeki değer kayıplarını mercek altına aldı. Araştırmanın sonuçları, otomobil tutkunlarını şaşırtırken, bazı modellerin yatırım anlamında ne kadar riskli olabileceğini de gözler önüne serdi.

Bu araçlar elde kalıyor! Şimdi alsanız yarın zarardasınız: İşte en çok değer kaybeden 10 model

BMW 7 SERİSİ İLK SIRADA

Listenin zirvesinde yer alan 7 Serisi, yüzde 65,43 oranında değer kaybederek lüks segmentteki algısını adeta yerle bir etti. 2020 yılında prestij simgesi olarak görülen bu model, beş yıl içinde neredeyse bir BMW 3 Serisi fiyatına geriledi. Bu sert düşüş, özellikle üst segment otomobil almayı düşünenler için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Bu araçlar elde kalıyor! Şimdi alsanız yarın zarardasınız: İşte en çok değer kaybeden 10 model

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA HIZLI DEĞER KAYBI

İkinci sırada yer alan Model S, yüzde 64,22’lik değer kaybıyla dikkat çekiyor. Bir dönem pazarına yön veren bu model, günümüzde daha uzun menzilli ve teknolojik olarak üstün rakipleri karşısında değerini hızla kaybetmiş durumda. Nissan Leaf, Tesla Model Y, Chevrolet Bolt EV ve Tesla Model 3 gibi diğer elektrikli modeller de listeye üst sıralardan girdi. Bu tablo, elektrikli araçların sıfır kilometrede sunduğu avantajların, ikinci elde ciddi bir dezavantaja dönüşebileceğini gösteriyor.

Elektrikli segmentteki hızlı teknolojik yenilikler, modellerin kısa sürede demode olmasına yol açıyor. Özellikle yazılım ve batarya alanındaki gelişmeler, eski modellerin ikinci el piyasasında değer kaybetmesine neden oluyor.

Bu araçlar elde kalıyor! Şimdi alsanız yarın zarardasınız: İşte en çok değer kaybeden 10 model

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 10 MODEL

eCarsTrade verilerine göre, beş yıl içinde en fazla değer kaybeden 2020 model araçlar şöyle:

1. BMW 7 Serisi: %65,43

2. Tesla Model S: %64,22

3. Audi A6: %64,20

4. Nissan Leaf: %60,39

5. Tesla Model Y: %58,47

6. Chevrolet Bolt EV: %57,80

7. Tesla Model 3: %50,41

8. Jeep Grand Cherokee: %48,88

9. Mercedes-Benz E-Serisi: %47,77

10. Ford Escape: %47,49

Bu araçlar elde kalıyor! Şimdi alsanız yarın zarardasınız: İşte en çok değer kaybeden 10 model

UZMANLARDAN SÜRÜCÜLERE UYARI

Otomotiv uzmanları, alırken sadece motor gücü, tasarım veya donanım değil; aynı zamanda aracın uzun vadede değer koruma oranının da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Çünkü bazı modeller, birkaç yıl içinde ikinci elde ciddi oranda değer kaybederek sahiplerine maddi zarar yaşatabiliyor.

Özellikle elektrikli araç almayı düşünenlerin, sektör trendlerini ve teknoloji güncellemelerini yakından takip ederek doğru modeli, doğru zamanda tercih etmeleri tavsiye ediliyor.

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#Değer Kaybı
#Ekonomi
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