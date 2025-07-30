Türk-İş greve gidiyor: 500 kuruma grev ilanı asılacak

Kamu işçilerinin 2025-2026 dönemi için beklediği ücret artışları konusunda hükümetle yürütülen görüşmelerde sonuç alınamayınca, Türk-İş grev kararı aldığını duyurdu. İlk grev 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden işletmelerinde başlayacak. Devamında ise 2 Ağustos Cumartesi günü Zonguldak’taki madenlerde iş bırakma eylemi uygulanacak. Toplamda yaklaşık 500 kamu kurumuna grev ilanı asılacağı bildirildi.

TÜRK-İŞ GREV KARARI ALDI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında yürütülen görüşmelerin tıkanması üzerine bu adımı atmak zorunda kaldıklarını belirtti. Atalay, "İşçinin hakkını masada aradık, sonuç çıkmayınca meydanlara çıkmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, işçilere 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11, üçüncü 6 ay için yüzde 10 ve son 6 ay için yüzde 6 oranında zam önerilmişti.