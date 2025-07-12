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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Altın, dolar, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

Yatırımcılar için haftanın kazanç tablosu belli oldu. Borsa İstanbul haftayı güçlü bir yükselişle tamamladı. Gram altın, dolar ve euroda sınırlı artışlar yaşandı. Yatırım fonları içinde en fazla kazancı borsa yatırım fonları sağladı. İşte yatırım araçlarının haftalık performansları…

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 09:28

'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,80 oranında değer kazanarak kapattı. BIST 100 endeksi hafta boyunca 9.957,84 ile 10.441,05 puan aralığında hareket etti ve haftayı 10.358,46 puandan tamamladı.

Altın, dolar, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

ALTINDA YÜKSELİŞ HIZ KESMİYOR

Haftanın dikkat çeken bir diğer gelişmesi ise fiyatlarındaki artış oldu. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,47 artarak 4.330 liraya çıktı. Cumhuriyet altını yüzde 1,76’lık yükselişle 29.260 liraya ulaşırken, çeyrek altın yüzde 1,77 artışla 7.252 liradan işlem gördü.

Altın, dolar, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

DÖVİZDE YÖN YUKARI

piyasasında yukarı yönlü seyir devam etti. kuru haftalık bazda yüzde 0,86 yükselerek 40,1770 TL’ye ulaşırken, euro yüzde 0,14’lük sınırlı bir artışla 47,0590 TL seviyesinden haftayı kapattı.

Altın, dolar, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

YATIRIM FONLARI YATIRIMCININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Yatırımcılarına bu hafta en yüksek kazancı sağlayan ise fon piyasası oldu. Yatırım fonları genel olarak yüzde 0,76 değer kazanırken, emeklilik fonlarında bu oran yüzde 0,77 olarak gerçekleşti. Fon türleri arasında en dikkat çeken kazanç ise yüzde 1,36’lık artışla “ yatırım fonları”nda yaşandı.

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#Ekonomi
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