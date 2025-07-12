Altın, dolar, borsa: İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları

Yatırımcılar için haftanın kazanç tablosu belli oldu. Borsa İstanbul haftayı güçlü bir yükselişle tamamladı. Gram altın, dolar ve euroda sınırlı artışlar yaşandı. Yatırım fonları içinde en fazla kazancı borsa yatırım fonları sağladı. İşte yatırım araçlarının haftalık performansları…

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,80 oranında değer kazanarak kapattı. BIST 100 endeksi hafta boyunca 9.957,84 ile 10.441,05 puan aralığında hareket etti ve haftayı 10.358,46 puandan tamamladı.

ALTINDA YÜKSELİŞ HIZ KESMİYOR

Haftanın dikkat çeken bir diğer gelişmesi ise altın fiyatlarındaki artış oldu. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,47 artarak 4.330 liraya çıktı. Cumhuriyet altını yüzde 1,76’lık yükselişle 29.260 liraya ulaşırken, çeyrek altın yüzde 1,77 artışla 7.252 liradan işlem gördü.

DÖVİZDE YÖN YUKARI

Döviz piyasasında yukarı yönlü seyir devam etti. Dolar kuru haftalık bazda yüzde 0,86 yükselerek 40,1770 TL’ye ulaşırken, euro yüzde 0,14’lük sınırlı bir artışla 47,0590 TL seviyesinden haftayı kapattı.

YATIRIM FONLARI YATIRIMCININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Yatırımcılarına bu hafta en yüksek kazancı sağlayan ise fon piyasası oldu. Yatırım fonları genel olarak yüzde 0,76 değer kazanırken, emeklilik fonlarında bu oran yüzde 0,77 olarak gerçekleşti. Fon türleri arasında en dikkat çeken kazanç ise yüzde 1,36’lık artışla “borsa yatırım fonları”nda yaşandı.