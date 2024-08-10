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Bu haftanın en karlı yatırım aracı belli oldu! Borsa, yatırımcısını bu defa üzdü

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 10:38 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 10:58
Bu haftanın en karlı yatırım aracı belli oldu! Borsa, yatırımcısını bu defa üzdü

Elindeki Türk lirası ile doğru yatırımı bulmak isteyen vatandaşlar haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenlerini araştırıyor. Bu hafta yatırım araçlarının performansı belli oldu. Borsa bu hafta yatırımcısının yüzünü güldürmedi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yükselirken dolar ve euro da arttı.

Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım aracı belli oldu. Borsa İstanbul, döviz ve gram altının haftalık performansları ortaya çıktı. Gram altın, dolar ve euro yükseldi. Borsa bu hafta yatırımcısının yüzünü güldürmedi. BIST 100 endeksi’nde işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,40 değer kaybetti.

BORSA BU HAFTA KAYBETTİRDİ

Haftanın son işlem gününü de kötü bitiren BIST 100 endeksi bu sefer üzdü. Borsa yüzde 5,40 oranda düştü.

Bu haftanın en karlı yatırım aracı belli oldu! Borsa, yatırımcısını bu defa üzdü - 1. Resim

BIST 100 endeksi, en düşük 9.733,35 ve en yüksek 10.193,88 seviyelere dayandıktan sonra haftayı, önceki hafta bitimine kadar yüzde 5,40 düşüş göstererek 9.907,38 puandan sonlandırdı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,23 ve emeklilik fonları bu hafta yüzde 2,02 düştü.

Bu haftanın en karlı yatırım aracı belli oldu! Borsa, yatırımcısını bu defa üzdü - 2. Resim

Yatırım fonları içinde en çok kazanç getiren yüzde 0,95 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

 GRAM ALTIN YÜKSELDİ

Diğer yatırım araçları arasında altının gram fiyatı yüzde 0,92, avro/TL yüzde 1,15 ve dolar/TL yüzde 1,03 yükseldi.

Bu haftanın en karlı yatırım aracı belli oldu! Borsa, yatırımcısını bu defa üzdü - 3. Resim

Kapalıçarşı'da alıcı bulan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,92 yükselişle 2 bin 619 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,11 artışla 17 bin 310 liraya çıktı.

Çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 345 lira oldu.

Bu haftanın en karlı yatırım aracı belli oldu! Borsa, yatırımcısını bu defa üzdü - 4. Resim

DOLAR VE EURO KAZANDIRDI

Dolar yüzde 1,03 yükselişle 33,5360, euro yüzde 1,15 artışla 36,6370 liraya çıktı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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