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 | İrem Çınar

Bu kez dev şirketler Maliye’nin radarında! GİB harekete geçti: 200 milyonluk vergi kaybı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bin 725 kişinin halka açık şirketlerden elde ettiği 3,6 milyar liralık temettü gelirini beyan etmediğini tespit etti. Bu kişiler, beyan sınırını aşmalarına rağmen kazançlarını bildirmedi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 13:53

Maliye radarını şimdi de halka açık şirketlerden temettü geliri elde edip vergi vermeyenlere çevirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), halka açık şirketlerden elde edilen kar paylarına ilişkin geniş çaplı bir denetim çalışması yaptı.

2022–2024 DÖNEMİ DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENDİ

2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan çalışmada, halka açık şirketlerce yapılan kar payı ödemeleri mercek altına alındı. Başkanlık, beyannamelerle ilgili kurumlardan aldığı bilgileri dikkate alarak yaptığı analiz çalışmasında, halka açık şirketlerin hisse senedine sahip olan kişilere dağıtılan kar payı tutarları ve bu ödemeleri alan kişileri detaylı şekilde inceledi. Çalışmada, söz konusu ödemelere ilişkin daha önce gerçekleştirilen gelir vergisi kesintileri dikkate alınarak brüt kar payı tutarları belirlendi.

Bu kez dev şirketler Maliye’nin radarında! GİB harekete geçti: 200 milyonluk vergi kaybı

BİN 725 KİŞİ BEYANNAME VERMEDİĞİ HALDE SINIRI AŞTI

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gerçek kişilerin elde ettiği kar paylarının yarısının gelir vergisinden istisna olması nedeniyle bu istisna uygulandıktan sonra kalan gelirlerin yıllık beyan sınırlarını aşıp aşmadığı kontrol edildi. Kontrol sonucunda, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında gelir vergisinden istisna edilen tutar sonrasında kalan kar payı gelirleri beyan sınırını aşmasına rağmen yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyen bin 725 kişi tespit edildi.

YAKLAŞIK 200 MİLYON LİRALIK VERGİ ÖDENMEDİ

Bu kişilerce 3,6 milyar liralık kar payının beyan edilmediği ve buna bağlı olarak da yaklaşık 200 milyon liralık verginin ödenmediği belirlendi. Halka açık şirketlerden beyan sınırının üzerinde hisse senedi kar payı elde etmesine rağmen gelir vergisi beyannamesi vermeyen kişiler ilgili vergi dairelerine bildirildi.

Bu kez dev şirketler Maliye’nin radarında! GİB harekete geçti: 200 milyonluk vergi kaybı


"HEDEF, DAHA ADİL VERGİ SİSTEMİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, GİB'in, teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan yararlanarak vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyen mükelleflere yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Bu tür çalışmalarla hem gönüllü uyum seviyesini artırmayı hem de vergi sisteminin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Gelir vergisi nasıl hesaplanır?
Yıllık gelir vergisi, kazanca göre belirlenir. Ödenmesi gereken tutar, yıllık gelirin vergi dilimiyle çarpılmasıyla elde edilir. Örneğin; yıllık kazancınız 50.000 TL ise şirket gelir vergisi %15 civarındadır. Böyle bir durumda ödemeniz gereken vergi 7.500 TL olarak tespit edilir.
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