Dünyanın en çok kazandıran meslekleri açıklandı: Bunları yapanlar milyonları cebine koyuyor

2025’in zirvesinde yer alan meslekler belli oldu. Beyin cerrahlarından yapay zekâ mühendislerine, CEO'lardan diplomasız teknoloji ustalarına kadar en çok kazanan meslekler listesi şaşırttı. İşte listenin zirvesinde yer alan o meslekler…

Küresel iş gücü analizlerine göre 2025 yılı, yüksek gelirli mesleklerde dikkat çekici bir çeşitliliğe sahne oluyor. Uluslararası kariyer platformları ve iş gücü araştırmaları, bu yıl en çok kazandıran sektörlerin başında sağlık, teknoloji ve yöneticilik alanlarının geldiğini ortaya koyarken; üniversite diploması gerektirmeyen, “yeni yaka” olarak adlandırılan mesleklerin yükselişi de dikkat çekiyor.

SAĞLIK ALANI YİNE LİSTENİN ZİRVESİNDE

Yıllardır olduğu gibi, sağlık sektörü 2025’te de yüksek gelir sağlayan mesleklerin başında geliyor. Beyin cerrahları yılda ortalama 500 ila 800 bin dolar kazanarak listenin en tepesinde yer aldı. Onları yıllık 300 bin doları aşan gelirlerle anesteziyologlar ve psikiyatristler takip etti.



SSBM Business School’un yayımladığı verilere göre, sağlık hizmetlerine olan talep ile tıbbi uzmanlık alanlarının azlığı bu yüksek maaşların temel nedeni olarak gösteriliyor.

TEKNOLOJİ MESLEKLERİ ALTIN DEĞERİNDE

Teknoloji sektöründeki maaş artışı da dikkat çekici düzeyde. Yapay zekâ mühendisleri, makine öğrenimi uzmanları ve veri bilimciler; yılda 180 bin ila 350 bin dolar arasında kazanıyor. Özellikle yapay zekâ alanında uzmanlaşan profesyoneller, küresel iş piyasasında büyük talep görüyor.

Yocket Global Trends Raporu’na göre, “Yapay zekâ, veri bilimi ve siber güvenlik uzmanları için 2025 adeta bir altın çağ.”

YÖNETİCİLER VE FİNANS PROFESYONELLERİ ZİRVEDE

Şirketlerin üst düzey yöneticileri de yüksek kazançlarıyla öne çıkıyor. CEO’lar, yılda 1.5 milyon dolara kadar ulaşan gelirleriyle listenin zirvesinde yer alırken, CFO’lar ve yatırım bankacıları da altı haneli maaşlarla dikkat çekiyor. Finansal yönetim alanındaki yetkinlikler, bu yüksek gelirleri sürdürülebilir kılan başlıca etkenlerden biri.

DİPLOMASIZ AMA KAZANÇLI: YENİ YAKA MESLEKLER

2025 yılı itibarıyla üniversite diploması gerektirmeyen ama yüksek kazanç sağlayan “yeni yaka” meslekler de hızla yükseliyor. Etik hacker’lar, temiz enerji teknisyenleri ve kamyon şoförleri gibi beceri odaklı mesleklerde yıllık gelirler 125 bin doların üzerine çıkmış durumda.



The Herald Sun’a göre bu meslekler, bazı mühendislik pozisyonlarını bile maaş açısından geride bırakıyor. Pratik bilgi ve teknik becerilere dayalı bu işler, özellikle dijitalleşmenin ve sürdürülebilirliğin ön plana çıkmasıyla büyük önem kazanıyor.

GELECEĞE YÖN VEREN SEKTÖRLER

Uzmanlara göre yapay zekâ, siber güvenlik, yenilenebilir enerji ve dijital sağlık gibi sektörler önümüzdeki yıllarda da en çok kazandıran alanlar olmaya devam edecek. Tele-tıp, uzaktan hasta takibi ve dijital terapi gibi yeni iş kolları da bu değişimin bir parçası olarak öne çıkıyor.

İşte en çok kazandıran meslekler...