Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Dünyanın en çok kazandıran meslekleri açıklandı: Bunları yapanlar milyonları cebine koyuyor

2025’in zirvesinde yer alan meslekler belli oldu. Beyin cerrahlarından yapay zekâ mühendislerine, CEO'lardan diplomasız teknoloji ustalarına kadar en çok kazanan meslekler listesi şaşırttı. İşte listenin zirvesinde yer alan o meslekler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünyanın en çok kazandıran meslekleri açıklandı: Bunları yapanlar milyonları cebine koyuyor
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 12:26

Küresel iş gücü analizlerine göre 2025 yılı, yüksek gelirli mesleklerde dikkat çekici bir çeşitliliğe sahne oluyor. Uluslararası kariyer platformları ve iş gücü araştırmaları, bu yıl en çok kazandıran sektörlerin başında sağlık, teknoloji ve yöneticilik alanlarının geldiğini ortaya koyarken; üniversite diploması gerektirmeyen, “yeni yaka” olarak adlandırılan mesleklerin yükselişi de dikkat çekiyor.

Dünyanın en çok kazandıran meslekleri açıklandı: Bunları yapanlar milyonları cebine koyuyor

SAĞLIK ALANI YİNE LİSTENİN ZİRVESİNDE

Yıllardır olduğu gibi, sağlık sektörü 2025’te de yüksek gelir sağlayan mesleklerin başında geliyor. Beyin cerrahları yılda ortalama 500 ila 800 bin dolar kazanarak listenin en tepesinde yer aldı. Onları yıllık 300 bin doları aşan gelirlerle anesteziyologlar ve psikiyatristler takip etti.

SSBM Business School’un yayımladığı verilere göre, sağlık hizmetlerine olan talep ile tıbbi uzmanlık alanlarının azlığı bu yüksek maaşların temel nedeni olarak gösteriliyor.

Dünyanın en çok kazandıran meslekleri açıklandı: Bunları yapanlar milyonları cebine koyuyor

TEKNOLOJİ MESLEKLERİ ALTIN DEĞERİNDE

Teknoloji sektöründeki maaş artışı da dikkat çekici düzeyde. Yapay zekâ mühendisleri, makine öğrenimi uzmanları ve veri bilimciler; yılda 180 bin ila 350 bin dolar arasında kazanıyor. Özellikle yapay zekâ alanında uzmanlaşan profesyoneller, küresel iş piyasasında büyük talep görüyor.
Yocket Global Trends Raporu’na göre, “Yapay zekâ, veri bilimi ve siber güvenlik uzmanları için 2025 adeta bir altın çağ.”

YÖNETİCİLER VE FİNANS PROFESYONELLERİ ZİRVEDE

Şirketlerin üst düzey yöneticileri de yüksek kazançlarıyla öne çıkıyor. CEO’lar, yılda 1.5 milyon dolara kadar ulaşan gelirleriyle listenin zirvesinde yer alırken, CFO’lar ve yatırım bankacıları da altı haneli maaşlarla dikkat çekiyor. Finansal yönetim alanındaki yetkinlikler, bu yüksek gelirleri sürdürülebilir kılan başlıca etkenlerden biri.

Dünyanın en çok kazandıran meslekleri açıklandı: Bunları yapanlar milyonları cebine koyuyor

DİPLOMASIZ AMA KAZANÇLI: YENİ YAKA MESLEKLER

2025 yılı itibarıyla üniversite diploması gerektirmeyen ama yüksek kazanç sağlayan “yeni yaka” meslekler de hızla yükseliyor. Etik hacker’lar, temiz enerji teknisyenleri ve kamyon şoförleri gibi beceri odaklı mesleklerde yıllık gelirler 125 bin doların üzerine çıkmış durumda.

The Herald Sun’a göre bu meslekler, bazı mühendislik pozisyonlarını bile maaş açısından geride bırakıyor. Pratik bilgi ve teknik becerilere dayalı bu işler, özellikle dijitalleşmenin ve sürdürülebilirliğin ön plana çıkmasıyla büyük önem kazanıyor.

Dünyanın en çok kazandıran meslekleri açıklandı: Bunları yapanlar milyonları cebine koyuyor

GELECEĞE YÖN VEREN SEKTÖRLER

Uzmanlara göre yapay zekâ, siber güvenlik, yenilenebilir enerji ve dijital sağlık gibi sektörler önümüzdeki yıllarda da en çok kazandıran alanlar olmaya devam edecek. Tele-tıp, uzaktan hasta takibi ve dijital terapi gibi yeni iş kolları da bu değişimin bir parçası olarak öne çıkıyor.

İşte en çok kazandıran meslekler...

Dünyanın en çok kazandıran meslekleri açıklandı: Bunları yapanlar milyonları cebine koyuyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için 4 bin dolar rüzgarı! ABD’li dev bankadan şaşırtan tahmin
Çalışan annelere emzirme ödeneği: Bakan Işıkhan rakamlarla açıkladı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.