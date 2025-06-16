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 | Bengü Sarıkuş

Bu tarihe dikkat! Emekli maaşınız asgari ücrete düşebilir!

Yeni sistemle ek gösterge ve kıdem etkisiz hale geldi, birçok memur emekli maaşında asgari ücret seviyesine düşebilir. Sendikalardan yasal düzenleme çağrısı var. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, memurlukta bu tarihe işaret etti ve çalışanları uyardı...

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Bu tarihe dikkat! Emekli maaşınız asgari ücrete düşebilir!
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 09:30

1 Ekim 2008 öncesi memur olanlar ile sonrasında göreve başlayan memurların emeklilik haklarında ciddi farklar bulunuyor. Eski memurlar 5434 sayılı kanuna tabi olurken, yeni memurlar 5510 sayılı kanun kapsamında değerlendiriliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulunarak çalışanları uyardı.

Bu tarihe dikkat! Emekli maaşınız asgari ücrete düşebilir!

Erdursun, 1/10/2008 tarihine kadar memur olanların 5434 sayılı yasaya tabi olduğunu; 1/10/2008 ve sonrasında memur olan­ların ise 5510 sayılı yasa­ya tabi olduğunu ve emeklilikte ciddi farklar yaşayacağını belirtti.

Bu tarihe dikkat! Emekli maaşınız asgari ücrete düşebilir!

Erdursun, “Memurlar çalışırken maaşlarını eski ya da yeni memur ayrımı olmadan derece, kademe ve ek göstergelerine göre alıyor. Ancak emekli olduklarında durum değişiyor. 1 Ekim 2008 öncesi göreve başlayanlar 5434 sayılı yasaya tabi oldukları için emekli aylıkları bu kriterlere göre belirleniyor. Buna karşılık, 1 Ekim 2008 ve sonrasında memur olanların emekli aylıkları, derece ve ek gösterge dikkate alınmadan, brüt maaş üzerinden SSK’lılar gibi hesaplanıyor” dedi.

Bu tarihe dikkat! Emekli maaşınız asgari ücrete düşebilir!


Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2008 sonrası memurların emeklilikte ciddi hak kayıpları yaşadığını söyledi. Erdursun, “Memurların maaşının bir bölümü ek ödemeden oluşuyor ve bu kalem brüt maaşa dahil edilmiyor. Bu nedenle maaşı yüksek görünen memurların brüt ücreti düşük kalıyor” dedi.

Bu tarihe dikkat! Emekli maaşınız asgari ücrete düşebilir!

MAAŞINIZ ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE DÜŞEBİLİR

Erdursun, 1 Ekim 2008’den önce göreve başlayanların emekli maaşı derece, kademe ve ek göstergeye göre belirlendiğinden brüt maaş etkili olmadığını ancak bu tarihten sonra göreve başlayan memurların emekli aylığının, SSK’lılar gibi sadece brüt maaş üzerinden hesaplandığının altını çizdi. Erdursun, bu farkın çok düşük emekli maaşlarına neden olduğunu hatta bazı memurların en düşük emekli maaşı seviyesine kadar düştüğünü ve hazine desteğiyle tamamlanan aylıklarının alındığını vurguladı.

Bu tarihe dikkat! Emekli maaşınız asgari ücrete düşebilir!

Ayrıca Erdursun, eski memurların istifa sonrası 6 ay içinde başvurarak çalışmadan 4/C primi ödeyebildiğini, ancak yeni memurların böyle bir hakkının bulunmadığını hatırlattı.

Bu tarihe dikkat! Emekli maaşınız asgari ücrete düşebilir!

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 1 Ekim 2008 sonrası memurların emeklilikte ciddi hak kayıpları yaşadığını ifade etti ve “2008 öncesi memurlar, 10 yıllık hizmet süresini doldurup memuriyetten ayrılsalar bile, daha sonra SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olsalar dahi memuriyet sürelerine ait ikramiyeyi alabiliyor. Ancak 2008 sonrası göreve başlayan memurlar için bu hak tamamen ortadan kalktı” dedi.

Bu tarihe dikkat! Emekli maaşınız asgari ücrete düşebilir!

Erdursun ayrıca, “Yeni memurların talep ettiği 3600 ek gösterge, çalışırken maaş ve emekli ikramiyesi için fayda sağlasa da, emekli aylığına hiçbir katkısı yok. Birçok memur bu detayı bilmiyor ve emeklilikte asgari ücret düzeyinde maaş alacaklarının farkında değil” ifadelerini kullandı. Erdursun, memurların uğradığı bu hak kayıplarının sendikalar tarafından gündeme getirilmesi gerektiğini belirterek, yasal düzenleme yapılmazsa binlerce memurun emeklilikte büyük hayal kırıklığı yaşayacağını söyledi.

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