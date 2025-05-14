Bu tarihte gram altın alanlar yüzde 66 kazandı!

Dünya genelinde her zaman alınıp satılabilen, kolay likide edilebilen bir varlık olan altın her dönem tercih edilen bir yatırım aracı. Altın fiyatları bugün düşüş eğiliminde olsa da tercih edilmeye devam ediyor. Peki gram altın alan bir kişi bir yılda ne kadar kar edebiliyor?

Ekonomik belirsizliklerin, krizlerin ya da jeopolitik risklerin arttığı dönemde yatırımcıların değerini koruyacak varlık arayışıyla yöneldiği güvenli liman altın gerçekten kazandırıyor mu?

Güncel altın fiyatları son günlerde yaşadığı şok düşüşe rağmen hala rağbet görüyor ve riskli piyasa koşullarında en güvenilir yatırım olarak değerlendiriliyor. Peki geçen yıl bugün gram altın alan bir yatırımcı bugün ne kadar kazandı? Altın gerçekten her dönem kazandıran bir değerli varlık mı? İşte detaylar...

Geçen yıl, 14 Mayıs 2024 tarihinde gram altın 2.422,58 TL seviyesindeydi. Bugün, 14 Mayıs 2025'te ise gram altın fiyatı 4.033,40 TL civarında. Yani geçen yıl gram altın almış bir yatırımcı, bugüne kadar yaklaşık yüzde 66 oranında bir değer artışı yakaladı.

GRAM ALTIN ALAN BİR YATIRIMCI BİR YILDA NE KADAR KAZANDI?

14 Mayıs 2024: Gram altın fiyatı ≈ 2.422,58 TL

14 Mayıs 2025: Gram altın fiyatı ≈ 4.033,40 TL

Yıllık Değişim: (4.033,40 - 2.422,58) / 2.422,58 × 100 ≈ yüzde 66

Altın yer yüzünde sınırlı miktarda çıkarılabilen bir kaynak olduğu için, arzı kontrol edilemiyor; bu da değerinin kolay kolay düşmemesini sağlıyor.

