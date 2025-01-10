Bu tarihten önce emekli olanlar dikkat! Bağ-Kur tescili yüzbinlerce kişiyi mağdur etti: Emeklilik tarihi bile uzuyor

10 Ocak 2025 12:42 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 13:14

Bağ-Kur tescil mağduru olan yüz binlerce esnafın emeklilik süresini uzatan düzenleme için TESK'ten çağrı yapıldı. 4 Ekim 2000 öncesi sigorta kaydı bulunmayanlar, bu dönemdeki tescil sorunları nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Yeni düzenleme ile hem esnafın mağduriyeti giderilecek hem de devletin kasasına 50 milyar lirayı aşan bir gelir sağlanması hedefleniyor.

Bağ-Kur tescili yapılmadığı için emekli olamayan yüzbinlerce esnaf, yıllardır devam eden mağduriyetlerini dile getiriyor. 2000 yılı öncesinde vergi kaydı, oda kaydı ve şirket ortaklıkları bulunan esnafların Bağ-Kur kayıtlarının yapılması gerekiyordu. Ancak o dönemki yönetmelik gereği bu kayıtların tamamlanmaması nedeniyle, bugün birçok kişi emeklilik hakkından mahrum durumda ve 67 yaşına gelmelerine rağmen emekli olamıyorlar.

PRİM ÖDEMEMEYE HAZIR ESNAF DÜZENLEME BEKLİYOR

Emekli olamayan mağdurlar, prim ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduklarını belirtiyor. Yaklaşık 750 bin TL prim ödeyebileceklerini ifade eden esnaflar, yapılacak bir düzenlemenin devlet bütçesine 50 milyar TL’den fazla kaynak sağlayabileceğine dikkat çekiyor. Mağdurların aileleriyle birlikte sayısının 600 bini bulduğu tahmin ediliyor.

TESK: "ESNAF İÇİN YENİ BİR DÜZENLEME ŞART"

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın bu sorununun uzun yıllardır çözüme kavuşmadığını belirtti. Palandöken, daha önce yapılan düzenlemeye benzer bir adım atılması gerektiğini vurgulayarak, "20 Nisan 1982 ile 4 Ekim 2000 tarihleri arasında vergi kaydı bulunan esnaf ve sanatkârlara sağlanan sigortalılık hakkının, bir kereye mahsus yeniden verilmesi büyük bir ihtiyaçtır" ifadelerini kullandı. Palandöken, esnafın emekli olabilmesi için vergi kayıt tarihlerinin esas alınacağı yeni bir yasal düzenlemenin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

KAYIT SİSTEMİ EKSİKLİĞİ SORUNU BÜYÜTTÜ

Mevcut yasalara göre, Bağ-Kur’un esnafları resen tescil etmesi gerektiğini belirten Palandöken, o dönemde etkin bir kayıt sistemi olmaması ve esnafın kendi kaydını yaptıramaması nedeniyle birçok kişinin sigorta başlangıcının yapılmadığını söyledi. Bu durumun, esnafın emeklilik süresini sürekli olarak uzattığını "Yıllardır esnaflık yapmasına rağmen emekli olamayan, emeklilik tarihi sürekli ertelenen binlerce esnafımız var" sözleriyle dile getirdi.

"4 EKİM 2000 ÖNCESİ KAYITLAR GEÇERLİ SAYILSIN" TALEBİ

TESK Başkanı, "4 Ekim 2000 tarihinden önce vergi kaydı olan ancak sigortalı olma niteliklerini taşımasına rağmen Bağ-Kur’a kayıt yaptırmamış olanların sigortalılıklarının bu tarihten önce başlatılabilmesine imkân sağlayacak yeni bir yasal düzenleme, mağduriyetlerin giderilmesi açısından kritik bir adımdır" diye konuştu. Sorunun çözümünün, sosyal güvenlik sistemi ve Anayasa’nın ruhuna uygun bir şekilde Kanun değişikliğiyle sağlanabileceğini ifade etti.