Bu ürünü kullanıyorsanız dikkat! Bakanlık fotoğrafıyla paylaştı: Hemen yok edin

30 Ekim 2024 11:43 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:44

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, halkın can ve mal güvenliğini riske atan bir ürünü ifşa etti ve satılmasını yasakladı. Bakanlığın fotoğraflı ilanında; PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesinin satılmasının yasaklandığını duyuruldu. Bakanlık bahsi geçen ürünün hemen iade edilip imha edilmesi talimat verdi.

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Bakanlıklar, halk sağlığına zararlı olan ürünlerin ifşalarına devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı​ da can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan bir ürün hakkında fotoğraflı bir ilan verdi. Bakanlığın açıklamasında; bahsi geçen 'PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesinin toplanarak imha edilmesine karar verildiği bildirildi.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN RİSK BARINDIRIYOR"

Bakanlığın ilanında şu açıklamalara yer verildi:

"Bakanlığımız tarafından, güvensiz olduğu belirlenen ve can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan, üretici ve ürün bilgileri aşağıda belirtilen 'PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesinin piyasaya arzının yasaklanmasına, piyasada bulunan ürünlerin toplatılarak imha edilmesine 25.04.2024 tarih ve 5619821 sayılı idari yaptırım kararı ile karar verilmiştir.

"TUTUNAKLA BİRLİKTE TESLİM EDİN!"

Aşağıdaki tabloda yer alan 'PULSAR marka Z5 model saç kurutma makinesini satan veya kullanan kişilerin, ellerindeki ürünü 'Meclis Mah. İlknur Sok. No:8/1 Sancaktepe/İSTANBUL' adresine düzenlenecek bir tutanakla teslim etmeleri gerekmektedir."