Masterchef Beyza’nın yüzünün yandığı iddia edildi, sağlık durumu hakkında açıklama bekleniyor

30 Ekim 2024 11:24 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:32

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında yer alan Beyza'nın mücadelesi heyecanla takip ediliyor. Kısa sürede büyük hayran kitlesine hakim olan yarışmacının yüzünün yandığına dair iddialar sosyal medyada konuşuluyor.

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MasterChef yarışmacısı Beyza'dan şoke eden itiraf! Kendisine destek veren ünlü ismi açıkladı

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Masterchef Türkiye​ 2024 yarışmasında heyecan sürerken Beyza'nın yüzünün yandığı iddia edildi.

Ekranlarda yer almaması üzerine seyirciler neden yok, yüzü yandı mı sorularını araştırmaya başladı. Sevenleri sağlık durumunu merak ediyor.

MASTERCHEF BEYZA YÜZÜ YANDI MI, SAĞLIK DURUMU​ NASIL?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında yer alan Beyza'nın yüzünün yandığı iddia edilirken sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yarışmacının kaza geçirdiği iddia edilirken doğruluğu henüz bilinmiyor. Tiktok platformunda kullanıcıların paylaşımına göre Beyza 2. derece yanık kazası geçirdi.

Sosyal medya hesabında henüz bir paylaşım olmadı.

MASTERCHEF BEYZA KİM, KAÇ YAŞINDA?

23 yaşında olan yarışmacı​ aslen Konyalıdır. Yarışmaya Fransa'dan katılan isim yarışmanın ilk gününden beri sevilerek takip ediliyor.

Başarılı tabakları ve sempatik tavırları ile kısa sürede sosyal medyada büyük hayran kitlesine ulaştı. Beyza Aydın'ın Instagram'da 467 bin takipçisi bulunuyor.

İlk turda 3 şeften evet oyunu almıştı. Beyza Aydın, kısa sürede oldukça sevilirken ünlü isimlerden de destek aldığını şu açıklaması ile belirtmişti:

"Çok destek alıyorum hatta Demet Akalın​'la mesajlaşıyoruz o dereceye geldi. Çok teşekkür ediyorum ünlü olan, olmayan herkese. Çok güzel bir duyguymuş. İlk defa yaşıyorum. Selam gönderiyorum herkese"