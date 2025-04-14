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 | Banu İriç

Bu yaz meyve fiyatları cep yakabilir! Bakan Yumaklı ürküten tabloyu duyurdu: Elmadan şeftaliye durum vahim

Zirai don, Türkiye’nin birçok bölgesinde meyve üretimini olumsuz etkiledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kayısıdan elmaya, şeftaliden üzüme kadar birçok meyvede hasar oluştuğunu açıkladı. Yumaklı, “Gıda arzında risk yok ancak meyve grubunda durum vahim” diyerek bu yaz yaşanabilecek olumsuz duruma işaret etti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 19:56

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye’nin bazı bölgelerinde zirai don olaylarının yaşandığını, özellikle kayısı, üzüm, elma, şeftali ve nektarin gibi meyve gruplarında farklı oranlarda hasar oluştuğunu açıkladı. Ancak stratejik ürünlerde – başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere – herhangi bir risk bulunmadığını vurgulayan Yumaklı, "Yurt içi gıda arz güvenliği açısından endişe edecek bir durum yok" dedi.

Bu yaz meyve fiyatları cep yakabilir! Bakan Yumaklı ürküten tabloyu duyurdu: Elmadan şeftaliye durum vahim

Yumaklı, şunları söyledi:
"Henüz hasar tespit çalışmaları devam ederken, ‘ülkemizdeki bütün tarımsal faaliyetin bundan olumsuz etkilendiği, bizim gıda arz güvenliği açısından büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuz ve yurt dışına bağımlı olunacağı' gibi yorumlara rastladık. Bunların kesinlikle iyi niyetli yorumlar olmadığını belirtmek istiyorum. Başta hububat olmak baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip diğer tarımsal ürünlerde hasar söz konusu değil. Ancak eksi 15 dereceye kadar düşen sıcaklıklar sonucu oluşan don olayı, ülkemizin belli bölgelerinde meyve çeşitlerini maalesef etkilemiştir."

Bu yaz meyve fiyatları cep yakabilir! Bakan Yumaklı ürküten tabloyu duyurdu: Elmadan şeftaliye durum vahim

Bakanlık bürokratlarıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin don öncesinde üreticileri uyardığını, olay sonrası da tüm sahada hasar tespit çalışmalarının başladığını belirtti. Özellikle cuma gecesi hava sıcaklıklarının -15 dereceye kadar düşmesiyle, don etkisinin en yoğun hissedildiği dönemin yaşandığını ifade etti.

Bu yaz meyve fiyatları cep yakabilir! Bakan Yumaklı ürküten tabloyu duyurdu: Elmadan şeftaliye durum vahim

"TARIMSAL FELAKET YORUMLARI İYİ NİYETLİ DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da süreç hakkında detaylı şekilde bilgilendirildiğini söyleyen Yumaklı, “Sayın Cumhurbaşkanımız çalışmaların hızla tamamlanması yönünde talimat verdi. Ekiplerimiz sahada, tespitler sürüyor. Ancak bu süreç tamamlanmadan yapılan ‘tarımsal felaket’ yorumlarının iyi niyetli olmadığını söylemek isterim” dedi.

Bu yaz meyve fiyatları cep yakabilir! Bakan Yumaklı ürküten tabloyu duyurdu: Elmadan şeftaliye durum vahim
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STRATEJİK ÜRÜNLERDE TEHDİT YOK, MEYVEDEKİ HASAR TAM TESPİT EDİLEMEDİ

Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye, 206 farklı tarım ürününü yetiştiren ve bu alanda dünyada sayılı ülkelerden biridir. Yaşanan son don olayına rağmen stratejik ürünlerde bir tehdit bulunmamaktadır. Meyve grubundaki hasarın boyutu ise saha çalışmalarının ardından netleşecek.”

Bakan Yumaklı ayrıca üreticilere tarım sigortası ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) çağrısında da bulundu:
“Bu tür doğal afetlerde TARSİM’in önemi bir kez daha ortaya çıktı. Tarım sigortası yaptırmak ve ÇKS’ye kayıt olmak, hem tazminat sürecinin hızlı yürümesini sağlıyor hem de devlet desteğinden yararlanmayı kolaylaştırıyor. Bugüne kadar olduğu gibi, çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

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