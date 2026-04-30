Bugün son gün! Bakanlık desteğini kaçırmamak için acele edin

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılıkta sürdürülebilirliği artırmak için başlattığı "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi"ne başvurular 30 Nisan'da (bugün) sona eriyor.

Bugün son gün! Bakanlık desteğini kaçırmamak için acele edin
Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada 1 Nisan'da başlayan başvuruların bugün sona ereceğini belirtilirken, talep edecek üreticilerin gecikmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Bugün son gün! Bakanlık desteğini kaçırmamak için acele edin

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsalda üretimi güçlendirmek amacıyla 2026-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık programla 150 bin küçükbaş hayvanı üreticilerle buluşturacak ve bu proje kapsamında çeşitli destekler sağlayacak.
Program çerçevesinde 150 bin küçükbaş hayvan uygun şartlarda üreticilerle buluşturulacak.
Hak sahibi her üreticiye 95'i dişi, 5'i erkek olmak üzere 100 baş damızlık hayvan teslim edilecek.
Hayvan teslimatının ardından 12 ay boyunca bakım ve besleme giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak.
Üreticilere 3 ayda bir 45 bin lira olmak üzere, bir yılın sonunda toplamda 180 bin lira destek ödemesi yapılacak.
Genç ve kadın üreticilere, tarımsal amaçlı örgüt üyelerine, engelli vatandaşlara, şehit yakınlarına ve gazilere öncelik verilecek.
Başvurular il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılacak ve hayvan teslimatları 2026 yılının ikinci yarısından itibaren başlanması planlanıyor.
150 BİN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERLE BULUŞTURULACAK

Bakanlıktan alınan bilgiye göre; 2026-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık program çerçevesinde 150 bin küçükbaş hayvan uygun şartlarda üreticilerle buluşturulacak.

HAYVANLAR TİGEM ARACILIĞIYLA TEMİN EDİLECEK

Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda yürütülecek projede, hayvanlar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla temin edilecek.

Hak sahibi her üreticiye 95'i dişi, 5'i erkek olmak üzere 100 baş damızlık hayvan teslim edilecek. Hayvan dağıtımında bölgesel iklim, mera yapısı ve yöresel yetiştiricilik şartlarına uygun ırklar tercih edilecek.

12 AY BOYUNCA BAKIM VE BESLEME GİDERLERİ BAKANLIK TARAFINDAN KARŞILANACAK

Proje kapsamında üreticilere sadece hayvan değil, nakdi ve operasyonel destek de sunulacak. Hayvan teslimatının ardından 12 ay boyunca bakım ve besleme giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak.

Üreticilere 3 ayda bir 45 bin lira olmak üzere, bir yılın sonunda toplamda 180 bin lira destek ödemesi yapılacak. Ayrıca, teslim edilen hayvanların ilk bir yıllık TARSİM sigorta poliçe bedelleri de yine Bakanlık bütçesinden ödenecek.

GENÇLER VE KADINLAR ÖNCELİKLİ

Kırsalda üretimi güçlendirmeyi hedefleyen projede; genç ve kadın üreticilere, tarımsal amaçlı örgüt üyelerine, engelli vatandaşlara, şehit yakınlarına ve gazilere öncelik verilecek. Özellikle veteriner hekimlik, ziraat ve gıda mühendisliği bölümlerinden yeni mezun olan gençlerin projeye başvurması teşvik edilerek, bu kişilerin kendi işletmelerini kurmaları desteklenecek.

MÜRACAATLAR TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİNE

Üreticiler, hayvan bedelleri için Ziraat Bankası'nın uygun faizli kredi imkanlarından yararlanabilecek. Projeye başvurmak isteyenlerin işletmelerinin bulunduğu ya da kurmayı planladıkları yerde il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor. Yapılacak puanlama sonucunda hak sahibi olan üreticilere hayvan teslimatlarının 2026 yılının ikinci yarısından itibaren başlanması planlanıyor.

Proje ile ilgili detaylı bilgiye Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde şu bağlantıdan ulaşılabilir:
https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Haber/454/Kirsalda-Bereket-Kucukbasa-Destek-Projesi-Basliyor

