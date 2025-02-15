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 | Kübra Çelepi

Bugün ve yarın toplu taşıma ücretsiz! O kişiler İstanbulkart'ını almadan evden çıkabilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15-16 Şubat tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin bütünleme sınavlarına katılacak adaylar ve sınav görevlileri için toplu taşımayı ücretsiz hale getirdi.

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Bugün ve yarın toplu taşıma ücretsiz! O kişiler İstanbulkart'ını almadan evden çıkabilir
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 12:21

İBB müjdeyi verdi. 15-16 Şubat tarihlerinde AÖF bütünleme sınavlarına katılacak adaylar ve sınav görevlileri için toplu taşımayı ücretsiz oldu. Öğrencilerin sınav günü metro, otobüs, metrobüs ve şehir hatları vapurları İstanbulkart olmadan kullanılabilecek.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSIZ OLDU

İstanbulluları sevindiren haber geldi. O kişiler karta para yükleme derdiyle uğraşmayacak. 15-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavlarına katılacak adaylar ve sınav görevlileri için toplu taşıma hizmetlerinden ücret alınmayacak.

ÜCRETSİZ TAŞIMA SADECE SINAV SAATLERİNDE GEÇERLİ OLACAK

Ücretsiz ulaşım uygulamasından yararlanmak isteyenler, sınav günü sınav giriş belgelerini ibraz etmek zorunda.

Ücretsiz taşıma hakkı, sınav saatinden 2 saat önce başlayıp, Sınav bitiminden 2 saat sonrasına kadar geçerli olacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

İbb kart nereden alınır?
İstanbulkart Başvuru Merkezlerinden, Biletmatiklerden. Bireysel ve kurumsal temsilciliklerden İstanbulkart başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul toplu taşıma kredi kartı geçerli mi?
“Toplu ulaşımda temassız kart” uygulamamız sayesinde, toplu ulaşımda temassız işareti olan banka ya da kredi kartınızı ve bankanıza ait mobil cüzdanlarınızı kullanabilirsiniz.
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