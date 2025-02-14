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 | Kübra Çelepi

Elektrik faturanızı devlet ödeyecek! PTT elektrik yardımı resmen ilaç olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara elektrik faturası yardımı sağlıyor. Yardım, PTT üzerinden vatandaşların hesaplarına yatırılıyor ve hanenin kişi sayısına göre değişiyor. Ayrıca kronik hastalar ve tıbbi cihaz kullananlar da bu yardımdan yararlanabiliyor.

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Elektrik faturanızı devlet ödeyecek! PTT elektrik yardımı resmen ilaç olacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 17:01

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrik faturası yardımı müjdesi devam ediyor. Yardımdan yararlanabilmek için aranacak şartlar arasında kişi sayısına göre değişen kWh miktarları bulunuyor. Yapılan yardım ödemeleri ise ihtiyaç sahiplerine PTT aracılığıyla yapılacak.

DAR GELİRLİ VATANDAŞLARA ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ

İhtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara müjde. 2025 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı elektrik faturası yardımı son sürat devam ediyor. Her ay 65 yaş aylığı, evde bakım ücreti ve engelli maaşları gibi yardım ödemelerini hesaplara yatıran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik faturası destek ödemesini de PTT üzerinden vatandaşa ödüyor.

PTT ELEKTRİK YARDIMI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen ve PTT aracılığıyla sağlanan elektrik faturası destek ödemeleri şöyle;

1-2 kişilik hanelere: 75 kWh (155,43 TL)
3 kişilik hanelere: 100 kWh (207,23 TL)
4 kişilik hanelere: 125 kWh (259,04 TL)
5 ve daha fazla kişilik hanelere: 150 kWh (310,85 TL)

FATURA DESTEĞİ HER AYIN KAÇINDA HESABA GEÇİYOR?

PTT elektrik yardımı için ödemeler aylık yapılıyor. Her ayın 1'i itibarıyla vatandaşlar elektrik faturalarını ödemek üzere destek tutarlarını kullanabiliyor.

KRONİK HASTALARA ELEKTRİK DESTEĞİ

Kronik hastaların bulunduğu hanelerde hasta başına aylık 150 kWh karşılığı tutarınca destek sağlanıyor. Evde bakım aylığından yararlanan ve tıbbi cihaz kullanmak zorunda olan kronik hastalar da bu destek ödemesinden faydalanabiliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın belirlediği dar gelirli hak sahiplerine, 310,85 TL elektrik faturası destek ödemesi yapılıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Elektrik faturası devlet desteği nasıl alınır?
Asgari Elektrik Tüketim Desteği Bileşeninden faydalanabilmek için herhangi bir kuruma baş- vuru yapılmasına gerek olmayıp, ödemeden faydalanabilmek için kimlik belgeniz ve mesken türü aboneliğe ilişkin faturalarınızı sunarak PTT ödeme noktalarından ya da e-devlet ödeme kanalı üzerinden destekten yararlanabilirsiniz.
ETİKETLER
#Elektrik Desteği
#Ekonomi
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