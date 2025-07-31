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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Bunları yapan işveren yandı! Tazminat talep edebilirsiniz

Çalışan­lar için kıdem tazminatı, her bir yıl için son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Ancak bu tutar tavan rakamla sınırlanıyor. 2025 yılı için kıdem tazminatı tavanı brüt 53.919,68 TL olarak belirlendiğini ifade eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücretli ya da yüksek maaşlı ça­lışanlar 2025’te ne kadar kıdem tazminatı alacağını açıkladı.

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Bunları yapan işveren yandı! Tazminat talep edebilirsiniz
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 10:10

­lar için , her bir yıl için son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor ve 2025 yılı için kıdem tazminatı tavanı brüt 53.919,68 TL olarak açıklandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, hangi şartlarda işyerinden kıdem tazminatı alınabileceğini, hangi şartlarda işverene ihtar çekilerek tazminat talep edilebileceğini anlattı.

Bunları yapan işveren yandı! Tazminat talep edebilirsiniz

Erdursun, 42.060 TL üze­ri maaş alanlar için yıllık kıdem tazmi­natı tavan olan net 53.510 TL ile sınırlı olduğunu; 42.060 TL net maaşın üzerinde bir ücretle çalışanın 1 yıl için brüt 53.919 TL net 53.510 TL kıdem tazminatı alabileceğini belirtti.

KİMLER KENDİ İSTEĞİYLE AYRILIP KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

-8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar: 3600 gün prim + 15 yıl sigortalılık

-9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası si­gortalılar: 4500 gün + 25 yıl sigortalılık veya 7000 gün prim

-1 Mayıs 2008 sonrası sigortalılar: 4600 – 5400 gün (kademeli)

Bunları yapan işveren yandı! Tazminat talep edebilirsiniz

-Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar:

Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için prim gün şartı kademeli olarak artırılmıştır.

-1 Mayıs – 31 Aralık 2008: 4600 gün

-2009: 4700 gün

-2010: 4800 gün

-2011: 4900 gün

-2012: 5000 gün

-2013: 5100 gün

-2014: 5200 gün

- 2015: 5300 gün

-2016 ve sonrası: 5400 gün

Erdursun, bu prim günlerini tamamlayanlar, kendi isteğiyle işten ayrılıp kıdem tazminatını ala­bileceğini belirtti.

Bunları yapan işveren yandı! Tazminat talep edebilirsiniz

İŞVERENDEN TAZMİNAT ALABİLİRSİNİZ

Erdursun, işverenin maaşı geç ödemesi, fazla mesai ücretini vermemesi, izin ücreti öde­memesi gibi kanuna aykırı durumlarda da haklı fesih yapılarak tazminat alınabileceğini dile getirdi.

Bunları yapan işveren yandı! Tazminat talep edebilirsiniz

İşverenin ’na uymaması da çalı­şan açısından “haklı fesih” sebebi olduğunu belirten Erdursun, çalışan, noter aracılığıyla iş sözleşme­sini feshedip kıdem tazminatını talep edebileceğini söyledi.

Bunları yapan işveren yandı! Tazminat talep edebilirsiniz

BUNLARI YAPAN İŞVEREN YANDI!

Erdursun, yıllık izin ücretinin peşin ödenmemesi, Arife günü yarım ücret verilmesi, ulusal bayram ve tatil günlerinde eksik ücret ödenmesi, maaşın hiç ya da geç ödenmesi, maaşın bir kısmının elden ödenmesi, fazla mesai ücretinin ödenmemesi, molaların hiç veya eksik kullandırılması, gece çalışmasının 7,5 saati aşması, iş yerinin başka şehre taşınması veya çalışanın şehir dışına görevlendirilmesi gibi durumlarda da noterle ihtarname çekerek çalışanın kıdem tazminatı talep edebileceğini ifade etti.

Bunları yapan işveren yandı! Tazminat talep edebilirsiniz

İŞ YERİME NASIL İHTARNAME GÖNDEREBİLİRİM?

Erdursun, öncelikle noter aracılığıyla ihtarname gönderildiğini, ödeme yapmazsa arabulucuya başvurulacağını açıkladı.

Bunları yapan işveren yandı! Tazminat talep edebilirsiniz

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Erdursun, kıdem tazminatının, her bir yıl için bir brüt ücret üzerinden hesaplandığını, 1 Temmuz 2025 itibarıyla kıdem tazmi­natı tavanının brüt 53.919,68 TL olduğunu ve yalnızca binde 7,59 damga vergisi kesildiğini vurguladı.

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ETİKETLER
#iş kanunu
#çalışan
#işveren
#kıdem tazminatı
#Haklı Fesih
#Prim Günündeki
#Kıdem Tazminatı Tavanı
#Ekonomi
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