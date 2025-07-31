Bunları yapan işveren yandı! Tazminat talep edebilirsiniz

Çalışanlar için kıdem tazminatı, her bir yıl için son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor ve 2025 yılı için kıdem tazminatı tavanı brüt 53.919,68 TL olarak açıklandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, hangi şartlarda işyerinden kıdem tazminatı alınabileceğini, hangi şartlarda işverene ihtar çekilerek tazminat talep edilebileceğini anlattı.
Erdursun, 42.060 TL üzeri maaş alanlar için yıllık kıdem tazminatı tavan olan net 53.510 TL ile sınırlı olduğunu; 42.060 TL net maaşın üzerinde bir ücretle çalışanın 1 yıl için brüt 53.919 TL net 53.510 TL kıdem tazminatı alabileceğini belirtti.
-8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar: 3600 gün prim + 15 yıl sigortalılık
-9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası sigortalılar: 4500 gün + 25 yıl sigortalılık veya 7000 gün prim
-1 Mayıs 2008 sonrası sigortalılar: 4600 – 5400 gün (kademeli)
-Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar:
Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için prim gün şartı kademeli olarak artırılmıştır.
-1 Mayıs – 31 Aralık 2008: 4600 gün
-2009: 4700 gün
-2010: 4800 gün
-2011: 4900 gün
-2012: 5000 gün
-2013: 5100 gün
-2014: 5200 gün
- 2015: 5300 gün
-2016 ve sonrası: 5400 gün
Erdursun, bu prim günlerini tamamlayanlar, kendi isteğiyle işten ayrılıp kıdem tazminatını alabileceğini belirtti.
Erdursun, işverenin maaşı geç ödemesi, fazla mesai ücretini vermemesi, izin ücreti ödememesi gibi kanuna aykırı durumlarda da haklı fesih yapılarak tazminat alınabileceğini dile getirdi.
İşverenin İş Kanunu’na uymaması da çalışan açısından “haklı fesih” sebebi olduğunu belirten Erdursun, çalışan, noter aracılığıyla iş sözleşmesini feshedip kıdem tazminatını talep edebileceğini söyledi.
Erdursun, yıllık izin ücretinin peşin ödenmemesi, Arife günü yarım ücret verilmesi, ulusal bayram ve tatil günlerinde eksik ücret ödenmesi, maaşın hiç ya da geç ödenmesi, maaşın bir kısmının elden ödenmesi, fazla mesai ücretinin ödenmemesi, molaların hiç veya eksik kullandırılması, gece çalışmasının 7,5 saati aşması, iş yerinin başka şehre taşınması veya çalışanın şehir dışına görevlendirilmesi gibi durumlarda da noterle ihtarname çekerek çalışanın kıdem tazminatı talep edebileceğini ifade etti.
Erdursun, öncelikle noter aracılığıyla ihtarname gönderildiğini, işveren ödeme yapmazsa arabulucuya başvurulacağını açıkladı.
Erdursun, kıdem tazminatının, her bir yıl için bir brüt ücret üzerinden hesaplandığını, 1 Temmuz 2025 itibarıyla kıdem tazminatı tavanının brüt 53.919,68 TL olduğunu ve yalnızca binde 7,59 damga vergisi kesildiğini vurguladı.