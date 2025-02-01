Bursa'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

01 Şubat 2025 12:56 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 12:57

Bursa'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. Tam bilet fiyatı 26 TL, öğrenci bilet fiyatı ise 6,5 TL oldu.

Samsun'da toplu ulaşıma zam! Tramvay, otobüs, taksi ve minibüs ücretleri ne kadar?

Samsun'da toplu ulaşıma zam! Tramvay, otobüs, taksi ve minibüs ücretleri ne kadar?

Yeni yılın ardından birçok alanda olduğu gibi Bursa’da toplu ulaşım ücretlerine de zam yapıldı. Şehir içi toplu taşıma ücretlerine yüzde 30 oranında zam uygulanırken, yeni tarifeler 1 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Zamlı tarifeye göre tam bilet ücreti 26 TL, öğrenci bileti ise 6,5 TL olarak belirlendi. Bu, Burulaş’ın 1 Ağustos 2024’te gerçekleştirdiği fiyat güncellemesinin ardından yapılan ikinci zam oldu.

BURULAŞ’TAN AÇIKLAMA

Burulaş yetkilileri, ulaşım maliyetlerindeki artışın kaçınılmaz hale geldiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Son altı ayda, toplu taşıma maliyetlerini doğrudan etkileyen birçok temel giderde ciddi artışlar yaşandı. Ülke genelindeki ekonomik dalgalanmalar göz önüne alındığında, vatandaşlarımızın bütçesini korumaya yönelik dengeli bir fiyat düzenlemesi yapılması zorunlu hale gelmiştir.

2024 yılı enflasyon oranları TÜİK’e göre yüzde 44,38, ENAG’a göre ise yüzde 83,40 olarak açıklanmıştır. Bu artışların tamamı bilet fiyatlarına yansıtılmadan, mümkün olan en düşük seviyede düzenleme yapılmıştır. Özellikle öğrenciler ve sosyal destek kapsamındaki vatandaşlarımızın ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla, Bursa’daki toplu ulaşım ücretlerini ülke genelindeki fiyatlara kıyasla daha uygun seviyede tutmaya özen gösteriyoruz."