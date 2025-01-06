İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İBB ve taksicilerin talep ettiği oran belli oldu

06 Ocak 2025 11:22 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 11:41

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geliyor. UKOME toplantısında, Taksiciler Odası taksi ücretlerine yüzde 60 zam talep ederken, İBB toplu taşımaya yüzde 46,09 oranında zam yapılmasını talep etti. Ancak bu talep kabul görmedi. İşte detaylar...

İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine zam yolda. 2025 yılında geçerli olacak yeni tarifeler için UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısı başladı. İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma ücretlerinde yüzde 46,09 oranında artış talep ederken, taksiciler odası ise taksi tarifelerine yüzde 60 zam yapılmasını önerdi. Toplantıdan çıkacak kararların 13 Ocak 2025 itibarıyla uygulanması bekleniyor.

SON ZAM TEMMUZ 2024'TE YAPILDI

İstanbul’da toplu taşıma ücretleri en son Temmuz 2024’te zamlanmıştı. UKOME’nin 25 Temmuz 2024 tarihindeki kararıyla yüzde 13 oranında artış yapılmış ve şu düzenlemeler hayata geçirilmişti:

Tam elektronik bilet: 17,70 TL’den 20 TL’ye

Öğrenci bileti: 8,64 TL’den 9,76 TL’ye

Öğretmen bileti: 12,67 TL’den 14,31 TL’ye

Aylık Mavi Kart abonman ücreti: 1389 TL’den 1570 TL’ye

Öğrenci abonman ücreti: 250 TL’den 282 TL’ye çıktı.

Metro ve metrobüste en uzun mesafe ücreti yüzde 13’lük artışla 24,01 TL’den 27,13 TL’ye çıkarken, Marmaray’da bu rakam 39,18 TL’den 44,27 TL’ye yükselmişti.

TAKSİLER VE DENİZ TAŞIMACILIĞINDA ZAM ORANLARI

Taksi ücretleri de Temmuz ayında zamlanmıştı:

Taksimetre açılış ücreti: 24,55 TL’den 30 TL’ye

Kilometre başına ücret: 17,61 TL’den 20 TL’ye

Sarı taksi indi-bindi ücreti: 90 TL’den 100 TL’ye yükseldi.

Deniz taşımacılığında, Üsküdar-Eminönü hattında bilet ücreti yüzde 13 zamla 22,42 TL’den 25,33 TL’ye, Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş hattında 24,98 TL’den 28,23 TL’ye çıkarılmıştı.

MİNİBÜS VE SERVİS ÜCRETLERİ

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 15,50 TL’den 18 TL’ye, öğrenci ücreti ise 10 TL’den 12 TL’ye yükselmişti. Okul servislerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 artışla 1665 TL’den 1931,40 TL’ye çıkarken, personel servisi ücretleri de benzer şekilde zamlanmıştı. 2025 yılında gerçekleşmesi planlanan zam oranlarının netleşmesiyle, İstanbul’da toplu taşıma kullanıcılarını önemli bir değişim bekliyor.

İBB'NİN ZAM TEKLİFİNE RET!

İBB'nin toplu taşımaya yüzde 46,09 oranında zam teklifi reddedildi.

İBB’NİN ZAM TEKLİFİ ALT KOMİSYONA YENİDEN GÖNDERİLDİ

İBB, "Bu ulaşımın devam edebilmesi için bir zam yapılması gerekiyor. Dilerseniz hep birlikte yine bu zam oranını değerlendirelim hızlı bir şekilde bu haftaiçi alt komisyona gönderelim."