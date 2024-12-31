İstanbul'da toplu ulaşıma zam teklifi! Otobüs, metro ve metrobüs tarifesi ne kadar olacak?

31 Aralık 2024 18:47 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 19:30

İstanbul’da toplu ulaşıma yeni bir zam yapılması gündemde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yüzde 50'den de fazla artış teklifinde bulunacağı iddiası sonrası tepki geldi Son olarak Temmuz 2024’te ulaşıma yüzde 22'ye varan oranlarda yapılan toplu ulaşım zammı sonrası yeni zam merakla bekleniyor. Zam gelmesi halinde otobüs, metro ve metrobüs biletleme fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...

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İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım ücretlerine yüzde 55 oranında zam önerisiyle gündemde. Daha önce 26 Aralık’ta yapılması planlanan Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, 6 Ocak’a ertelenirken, zam teklifi alt komisyonda görüşüldü.

Toplu ulaşımda sıkça yaşanan arızalar, kazalar ve aksaklıklarla eleştirilen İBB​ yönetimi, UKOME​ alt komisyonunda kurum ve esnaf temsilcilerinin katılımıyla yaptığı toplantıda, yüzde 55 oranında bir zam teklifini masaya getirdi. Ancak bu teklif, UKOME temsilcileri tarafından çok yüksek olarak değerlendirildi ve itirazlarla karşılandı.

AK Parti İBB Meclisi Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teklif edilen zammın enflasyon oranlarına göre makul olmadığını belirtti.

Türkyılmaz ayrıca Sabah gazetesine yaptığı açıklamada "Enflasyon hesabına göre bakıldığında toplu ulaşım zammı maksimum yüzde 20-25 arasında olmalı. Ancak İBB yönetimi, pazarlık payını yukarıdan açmak için yüzde 55 gibi bir oranla teklifte bulunuyor. Bu teklif, alt komisyonda dahi büyük tepki çekti. Pazartesi günü gerçekleşecek UKOME toplantısında bu şekilde bir zam oranı kabul edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Türkyılmaz ayrıca, Temmuz ayında yapılan yüzde 13’lük zammın da hesaba katılması gerektiğini belirterek, "Yüzde 20-25 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Ancak İBB’nin bu oranı yüzde 55 gibi yüksek bir rakamla gündeme getirmesi, zam tartışmalarını gereksiz yere artırıyor. Temsilcilerin çoğu bu fahiş zam talebine karşı çıkıyor" dedi.

İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM YAPILIRSA OTOBÜS,METRO VE METROBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLUR?

Yüzde 55 zam yapılması halinde tam elektronik bilet ücreti 20 liradan 31 liraya, Metro ve metrobüste en uzun mesafe ücreti 27,13 liradan 42 liraya yükselebilir.

Pazartesi günü yapılacak UKOME toplantısında nihai kararın alınması bekleniyor. Tartışmalar sürerken, toplu ulaşım zammının oranı merak konusu olmaya devam ediyor.

TEMMUZ 2024'TE YÜZDE 22 ZAM YAPILMIŞTI

İstanbul'da 2024 yılında ulaşıma en son zam Temmuz ayında yüzde 22'lere varan zamlarla yapılmıştı. UKOME'de 25 Temmuz'da alınan kararda, yüzde 13'lük zamla tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci bileti 8,64 liradan 9,76 liraya, öğretmen bileti 12,67 liradan 14,31 liraya, aylık Mavi Kart abonman ücreti 1389 liradan 1570 liraya, öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282 liraya yükselmişti.

UKOME'de 25 Temmuz'da alınan kararda, yüzde 13'lük zamla tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci bileti 8,64 liradan 9,76 liraya, öğretmen bileti 12,67 liradan 14,31 liraya, aylık Mavi Kart abonman ücreti 1389 liradan 1570 liraya, öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282 liraya yükselmişti.

Metro ve metrobüste en uzun mesafe ücreti yüzde 13'lük artışla 24,01 liradan 27,13 liraya, Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 39,18 liradan 44,27 liraya çıkarılmıştı.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıkmıştı.

Deniz taşımacılığında Üsküdar-Eminönü arasındaki yolculuk ücreti yüzde 13 zamla 22,42 liradan 25,33 liraya, Kadıköy-Eminönü 24,98 liradan 28,23 liraya, Kadıköy-Beşiktaş 24,98 liradan 28,23 liraya, Bostancı-Adalar ise 65,85 liradan 74,41 liraya yükseltilmişti.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16,50 liradan 19 liraya, 7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıkmıştı.

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya çıkmış, personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya yükselmişti.