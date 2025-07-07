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 | Bengü Sarıkuş

Bursa'da ulaşıma zam: Bugünden itibaren geçerli olacak!

Bursa'da ulaşıma zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olacak bu zamla birlikte 26 lira olan tam bilet fiyatı 35 lira olurken, 6,5 lira olan öğrenci bilet fiyatı ise 8,5 liraya çıktı.

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Bursa'da ulaşıma zam: Bugünden itibaren geçerli olacak!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 11:53

Büyükşehir Belediyesi iştiraki Burulaş tarafından yapılan zamlı tarife, 7 Temmuz itibariyle geçerli oldu. Tarifeye göre, BursaRay, , ve özel halk otobüsü hatlarında ücretler yeniden belirlendi ve geldi.

Bursa'da ulaşıma zam: Bugünden itibaren geçerli olacak!

TAM BİLET 35 LİRA, ÖĞRENCİ 8,5 LİRAYA ÇIKTI

Yapılan yeni zam ile birlikte 26 lira olan tam bilet fiyatı 35 lira olurken, 6,5 lira olan öğrenci bilet fiyatı ise 8,5 liraya çıktı.

BursaRay ve otobüs ücretleri şu şekilde oldu:

- Tam bilet ücretleri (tek biniş) BursaRay (1 durak) 8,5 lira,

- BursaRay (6-11 durak) 26,5 lira,

- BursaRay normal hat 35 lira,

- Besleme hatları 31 lira,

- Kısa hat otobüsler 33 lira,

- Uzun hat otobüsler 44 lira,

- Tramvay (T1, T2, T3) 27,5 lira,

- Özel ring hatları 26,5 lira.

Bursa'da ulaşıma zam: Bugünden itibaren geçerli olacak!

Öğrenci biletleri ise aşağıdaki gibi düzenlendi:

- Öğrenci bilet ücretleri (tek biniş) BursaRay (merkez hat) 8,75 lira,

- Besleme hatları 7,75 lira,

- Kısa hat otobüs 8,25 lira,

- Uzun hat otobüs 11 lira,

- Tramvay (T1, T2, T3) 6,90 lira,

- Özel ring 6,5 lira.

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