Bursa'da yüksek hızlı tren hattında sona doğru: Hizmet tarihi belli oldu

Yüksek hızlı tren hattı çalışmasının sürdüğü Bursa'da, demiryolunun hizmete açılacağı tarih de belli oldu. Kentteki yetkililer hat şantiyesinde açıklamada bulundu.

GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 18:25

'ya gelecek ve Osmaneli üzerinden Ankara ve İstanbul hattına bağlacak yüksek hızlı trende sona yaklaşıldı.

Bursa'ya gelecek ve Osmaneli üzerinden Ankara ve İstanbul hattına bağlanacak yüksek hızlı tren projesinde sona yaklaşıldı ve test sürüşlerinin Temmuz ayında başlamasıyla yıl sonuna doğru hattın faaliyete geçmesi hedefleniyor.
Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi, Bursa ve Marmara Bölgesi'nin en önemli projelerinden biridir.
106 kilometrelik hızlı tren hattının elektrik sistemleriyle ilgili işlemler önümüzdeki aylarda devreye girecek.
Temmuz ayından itibaren trenin test sürüşlerine başlanacak ve yıl sonuna doğru hat faaliyete geçecek.
Emek-Şehir Hastanesi raylı sistem hattı da hızlı trenin faaliyete geçmesiyle birlikte çalışmaya başlayacak.
2026 sonuna kadar hızlı tren ve Şehir Hastanesi raylı sisteminin Bursalıların hizmetinde olması planlanıyor.
Hattın bulunduğu şantiye alanında bir toplantı yapıldı. Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba’nın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, ilçe belediye başkanları ve ilgili yöneticiler katıldı.

YOL HARİTASI İNCELENDİ

Müteahhit firma ve ilgili kurum temsilcilerinin kapsamlı sunum yaptığı toplantıda, Bursa’nın uzun yıllardır beklediği hızlı tren projesinin mevcut süreci, gelinen aşamalar ve bundan sonraki yol haritası kapsamlı şekilde ele alındı. Şehrin ağına güç katacak önemli projenin her aşamasının konuşulduğu buluşmada, Bursa’yı daha güçlü bir ulaşım altyapısına kavuşturmanın, vatandaşları daha hızlı ve konforlu ulaşım imkânlarıyla buluşturmanın önemi vurgulandı.

"HEMŞEHRİLRİMİZİN SEVİNECEĞİ PROJELERİ EN KIZA ZAMANDA BAŞLATACAĞIZ"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba, kentin Kestel ile üniversite arasında ve Kent Meydanı ile Terminal arasında hatlarına sahip olduğunu hatırlattı.

Mevcut hatların vatandaşların raylı sistemlerdeki ihtiyacını tam olarak karşılamadığını belirten Başkanvekili Biba, "Bu konuda uzun süredir çalışmalarımız var. Toplantıda bu çalışmalarla ilgili istişarelerimizi de yaptık. En kısa zamanda hemşehrilerimizin beklediği ve sevineceği projeleri başlatacağız" dedi.

TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLIYOR

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, Hattı Projesi'nin Bursa’nın ve Marmara Bölgesi’nin en önemli projelerinden birisi olduğunu hatırlattı. 106 kilometrelik hızlı tren hattının faaliyete geçirilmesiyle alakalı çalışmaları incelediklerini anlatan Davut Gürkan, "Önümüzdeki aylarda elektrik sistemleriyle alakalı işlemler devreye konmuş olacak. Temmuz ayından itibaren de trenin test sürüşlerine başlanacak. Yıl sonuna doğru da hayırlısıyla hızlı tren hattımız faaliyete girmiş olacak" diye konuştu.

2026 SONUNDA HİZMET VERECEK

Kent içi raylı ulaşım çalışmalarına da değinen Davut Gürkan, hızlı trenin faaliyete geçmesiyle Emek-Şehir Hastanesi hattının da çalışmaya başlayacağını açıkladı. Paralel olarak karayollarının Şehir Hastanesi’ne de ulaşacağını söyleyen Gürkan, "Nihayetinde 2026 sonuna kadar hayırlısıyla hızlı trenimiz ve Şehir Hastanesi raylı sistemimiz Bursalıların hizmetinde olacak. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, toplantıda yüksek hızlı tren hattını, Emek-Şehir Hastanesi hattını ve karayolu bağlantılarını değerlendirdiklerini belirterek, "İnşallah 2026 yılında yüksek hızlı treni, Bursa'mıza kazandırmış olacağız. Bizim için önemli bir proje. Hem Bursa hem de Marmara Bölgesi için hayırlı olsun" diye konuştu.

