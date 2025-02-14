Bütün işletmelerde zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme kapsamında, ticari defterlerin dijital ortamda tutulması zorunlu hale getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, pay defteri, yönetim kurulu ve müdürler kurulu karar defteri ile genel kurul ve müzakere defterleri artık elektronik ortamda saklanacak.

İŞLETMELER NOTERDEN KAPANIŞ ONAYI ALACAK

Yeni uygulama, 1 Ocak 2026 itibarıyla ticaret siciline tescil edilen yeni şirketler ile belirli anonim şirketler için zorunlu olacak. Mevcut şirketler ise isteğe bağlı olarak elektronik defter sistemine geçebilecek. Ancak, bu tercihi yapan işletmelerin tüm ticari defterlerini dijital ortama taşıması gerekecek.



Dijital sisteme geçiş süreci, ticaret siciline tescil ile birlikte başlayacak. Fiziki defterlerini elektronik ortama aktarmak isteyen şirketler, en geç iki ay içinde noterden kapanış onayı almakla yükümlü olacak.



Yeni tebliğ, 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Böylece, ticari işlemlerde dijitalleşme süreci hız kazanacak ve defter kayıtlarında güvenlik ile erişilebilirlik artacak.