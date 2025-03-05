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 | Kübra Çelepi

Büyük borç affı kapıda! İsa Karakaş SGK prim, ceza ve BAĞ-KUR, öğrenim kredisi borcu olanlara müjdeyi verdi

Borçlulara güzel haberi SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara'dan verdi. GSS, vergi, SGK borçlarına büyük yapılandırma geliyor. Esnafa ve vatandaşa büyük kolaylık sağlanacak. Dev yapılandırma paketi Meclis gündemine geliyor. SGK prim borcu, ceza borcu, BAĞ-KUR borcu, BAĞ-KUR ihya bekleyenler, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu, vergi borcu, kredi borcu, öğrenim kredisi borcu, su borcu ve elektrik borcu olan tüm vatandaşları ilgilendiriyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 09:49

Yeni borç yapılandırması müjdesi kapıda. Büyük SGK, Bağ-kur, GSS ve vergi borç yapılandırması için nefesler tutuldu. Öğrenim kredisi, GSS, vergi, SGK borcu olanlara güzel haber geldi. Af bekleyenler için umut veren gelişmeyi SGK Başuzmanı İsa Karakaş anlattı.

YENİ YAPILANDIRMA YASASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Esnafa ve vatandaşa nefes aldıracak borç yapılandırması yolda. Konuyla ilgili konuşan İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"SGK prim borcu, ceza borcu, BAĞ-KUR borcu, BAĞ-KUR ihya bekleyenler, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu, vergi borcu, kredi borcu, öğrenim kredisi borcu, su borcu ve elektrik borcu olan vatandaşlar, yeni bir yapılandırma yasasının çıkıp çıkmayacağını merak ediyor.

Vatandaşlarımız haklı. SGK, BAĞ-KUR veya GSS borcu olanlar için asıl sorun, ana paradan çok, borçlara uygulanan gecikme cezaları ve her ay eklenen gecikme zamları. Bu oranlar o kadar yüksek ki, bazı durumlarda ana borcu bile aşmış durumda.

SGK VE VERGİ BORÇLARINA YENİ YAPILANDIRMA

Özellikle BAĞ-KUR’lular, esnaf ve sanatkârlar borçlarını ödeyemediği için emekli olamıyor. Üniversiteden mezun olup işsiz kalan, sosyal güvencesi olmayan gençler ise Genel Sağlık Sigortası kapsamında her ay borçlandırılıyor. Bu borçlara da gecikme cezası ve zam uygulanıyor. Faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle vergi, SGK, BAĞ-KUR ve diğer borçlara büyük miktarda gecikme zammı ekleniyor. Sonuç olarak, kimse bu borçları ödeyemiyor. Esnaf, sosyal medya ve basın aracılığıyla sıkça şikâyetlerini dile getiriyor. Hesaplarına bloke konuluyor, haciz işlemleri başlatılıyor ve icra dosyaları birikiyor. Bu nedenle, yeni bir yapılandırma yasasının çıkarılması artık kaçınılmaz görünüyor.

VERGİ, ÖĞRENİM KREDİSİ VE SGK BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Peki, şu an bu konuda bir gelişme var mı? Enflasyon rakamları burada belirleyici bir rol oynuyor. Ocak ayında beklentilerin üzerinde gelen enflasyon oranı (%5,3 civarında), bir af yasasının çıkmasını zorlaştırıyordu. Ancak TÜİK’in şubat ayında açıkladığı enflasyon verileri, beklentilerin altında kaldı ve yıllık enflasyon %40’ın altına düştü. Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da düşmesi bekleniyor. Böyle bir durumda faizlerin de düşmesiyle birlikte, bu yıl içinde SGK, BAĞ-KUR, GSS, vergi borçları ve diğer tüm kamu borçlarını kapsayan büyük bir yapılandırma kanununun çıkacağını öngörüyorum.

MİLYONLARI SEVİNDİRECEK GELİŞME

Bu tür yasalar genellikle ani bir şekilde Meclis gündemine gelir ve hızlıca yasalaşır. Çünkü yapılandırma kanunlarının formatı zaten bellidir; sadece tarihler ve faiz oranları güncellenir. Özetle, bu yıl içinde yeni bir yapılandırma yasasının çıkmasını bekliyorum. Ankara'daki hava bu. Esnaf, sanatkarlar ve işverenlerden gelen yoğun baskı da bunu destekliyor."

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Sıkça Sorulan Sorular

2025'te yapılandırma olacak mı?
Gelir vergisi, emlak vergisi, KDV, ÖTV, MTV, banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), özel iletişim vergisi gibi vergilere 2025 yılında yapılandırma yapılabilir. Vergi borcunun yapılandırılması dilekçe, posta ya da internet üzerinden yapılabilir.
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