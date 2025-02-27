Büyüme rakamları açıklanıyor! Türkiye ekonomisi hız kesecek mi? İşte tahminler

TÜİK, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin Türkiye'nin GSYH verilerini açıklayacak. Kritik veriler 28 Şubat Cuma günü gelecek. Türkiye ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5,7, ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 2,1 oranında büyüme kaydetmişti. 2024 yılının son çeyreği ve yıl geneline ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak. Ekonomistler ve finans kuruluşları büyüme beklentilerini duyurdu.

TÜİK, 2024 yılının dördüncü çeyreği ve yılın tamamına ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini 28 Şubat Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak. Türkiye'de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) Büyüme Oranı, 1998'den 2024'e kadar ortalama olarak yüzde 1,14 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde en yüksek seviye yüzde 16,40 ile 2020'nin üçüncü çeyreğinde, en düşük seviye ise -10,40 ile 2020'nin ikinci çeyreğinde kaydedildi. Türkiye ekonomisinin 2024 yılının son çeyreği ve yıl geneline ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN SON ÇEYREK KARNESİ AÇIKLANIYOR

Türkiye ekonomisinin 2024 yılı 4. çeyrek büyüme verileri açıklanacak. TÜİK, büyüme verilerini 28 Şubat Cuma günü saat 10.00’da duyuracak. Türkiye ekonomisi, 2024’ün ilk çeyreğinde %5,7, ikinci çeyreğinde %2,5, üçüncü çeyreğinde %2,1 oranında büyüme kaydetmişti.

KÜRESEL DEVLERDEN TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ

Uluslararası kuruluşların ve ekonomistlerin Türkiye için büyüme tahminleri şöyle;

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

Türkiye’nin 2024 yılı büyüme tahminini %3 olarak korudu. 2026 yılı için ise %3,5 büyüme öngörüyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF)

2024 yılı büyüme tahminini %3,6’dan %3’e revize etti. Yüksek faiz ve sıkı mali politikaların büyümeyi yavaşlattığı belirtiliyor.

Bloomberg HT Anketi

4. çeyrek büyüme beklentisi %3.

AA Finans Anketi

Ekonomistlerin ortalama büyüme tahmini %2,98. Tahminler %2,30 ile %4,70 arasında değişiyor.

ORTALAMA YÜZDE 3 BÜYÜME BEKLENİYOR

Türkiye ekonomisinin 2024 yılı 4. çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak. Uluslararası kuruluşlar ve anket sonuçları ortalama yüzde 3 büyüme öngörüyor. Yüksek faiz ve sıkı mali politikaların etkisiyle büyümenin yavaşlaması bekleniyor.