BYD iş ilanı yayınladı! Robotik alanında genç yetenekler aranıyor

19 Aralık 2024 14:39 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 14:39

Türkiye'nin otomobil pazarında dev yatırımlar yapan Çin'in dev otomobil üreticisi BYD, genç yetenekler için robotik alanında işe alım kampanyası başlattı. Robotik ve yazılım gibi alanlarda 10 tür kıdemli mühendisin alınacağı duyuruldu. İşte detaylar...

BYD yatırımı sonrası harekete geçtiler! Bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye gelmek istiyor

BYD yatırımı sonrası harekete geçtiler! Bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye gelmek istiyor

Türkiye’de de yatırım kararı alan Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, robotik​ ve yazılım alanlarında harekete geçti. BYD'nin 2022 yılında kurulan EI araştırma ekibi, robotların karar alma yeteneklerini iyileştirmek ve endüstriyel kullanımda EI uygulamalarını ilerletmek amacıyla çeşitli tipte robotik gövdeler ve sistemler geliştiriyor.

BYD İŞ İLANLARI AÇTI

BYD'ye göre ekip daha önce çeşitli tiplerde işbirlikçi robotlar, mobil robotlar ve insansı robotlar gibi ürünler geliştirdi. Son teknoloji üretime sahip bir endüstriyel dev olan BYD, yapay zekayı (AI) ve robotiği ürünlerine entegre etmeye çalışıyor. Kurucusu Wang Chuanfu geçen ay şirketin AI'yı otomotiv teknolojisiyle entegre edilmesi için 100 milyar yuan (13,7 milyar ABD doları) yatırım yapacağını söyledi.

Robot alanında dev yatırımlar için harekete geçen BYD iş ilanları açtı. Şirket, Çin​ sosyal medya platformu WeChat'te duyusal algoritmalar, robotik ve yazılım gibi alanlarda 10 tür kıdemli mühendis alacağını duyurdu. Pozisyonlar mekanik, otomasyon, hesaplama, matematik ve elektronik bilgi alanlarında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip yeni mezunlara açık.

LOJİSTİK ROBOT ALANINDA HAREKETE GEÇİLDİ

BYD geçen ay da lojistik robot ekibi için işe alım yapacağını duyurmuştu. Uluslararası Robotik Federasyonu'nun son raporuna göre Çin, imalatta otomasyonun daha fazla kullanılması için yıllardır baskı yapmasının ardından endüstriyel robotların benimsenmesinde Almanya ve Japonya'yı geride bıraktı.

Citi Global Insights analistleri, 2050 yılına kadar yaklaşık 650 milyon insansı robotun insanlarla birlikte çalışabileceğini ve bu robotlara yönelik pazarın o yıl 7 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor.