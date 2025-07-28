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 | Bengü Sarıkuş

BYD’nin Manisa’daki fabrika sahasında yeniden hareketlilik başladı

BYD firmasının Manisa’daki fabrika sahasında yeniden hareketlilik başladı. Geçtiğimiz günlerde otomobil devinin Manisa’da kurmayı planladığı elektrikli ve hibrit araç üretim tesisiyle ilgili "yatırım iptal edildi" yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

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BYD’nin Manisa’daki fabrika sahasında yeniden hareketlilik başladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 15:52

Çin merkezli devi ’nin ’da kurmayı planladığı elektrikli ve hibrit araç tesisiyle ilgili " iptal edildi" yönündeki iddialar gündemi meşgul ederken, fabrika sahasında iş makineleri yeniden çalışmaya başladı.

BYD’nin Manisa’daki fabrika sahasında yeniden hareketlilik başladı

Şubat ayında yoğun şekilde kamyon ve iş makinelerinin faaliyet gösterdiği dev şantiye, haziran ayında sessizliğe bürünmüştü. Ancak üretim sahasında yapılan proje değişikliklerinin ardından iş makineleri tekrar alana girdi.

BYD’nin Manisa’daki fabrika sahasında yeniden hareketlilik başladı

Edinilen bilgilere göre, BYD'nin Türkiye’deki 1 milyar dolarlık yatırımı kapsamında kurulacak tesisin 2026 yılı sonunda yıllık 150 bin araç üretim kapasitesiyle faaliyete geçmesi planlanıyor. Edinilen bilgiye göre, Manisa’daki üretim tesisinin 2027 yılında 150 bin araç üretim sınırını aşması ve 2028 yılında üretimin yeniden önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

BYD’nin Manisa’daki fabrika sahasında yeniden hareketlilik başladı

Macaristan’daki üretim hattından daha fazla kapasiteyle çalışması beklenen Manisa’daki fabrikanın, Türkiye’nin otomotiv sanayisine önemli bir katkı sunması ve bölge istihdamına da ciddi ivme kazandırması bekleniyor. Yetkililer, üretim alanında yapılan teknik revizyonların ardından sürecin kaldığı yerden hızla devam ettiğini belirtti.

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#byd
#üretim
#Manisa
#yatırım
#otomotiv
#elektrikli araçlar
#Hibrit Araçlar
#Ekonomi
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