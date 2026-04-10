Türkiye'nin Somali açıklarında yürüttüğü hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında, ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey, başkent Mogadişu'da düzenlenen törenle karşılandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çağrı Bey Somali'de karşılandı: Yeni dönem başlıyor Türkiye'nin Somali açıklarındaki hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey, başkent Mogadişu'da törenle karşılandı. Törene, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Başbakan Hamza Abdi Barre ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gibi üst düzey yetkililer katıldı. Çağrı Bey sondaj gemisinin, daha önce Oruç Reis sismik araştırma gemisinin elde ettiği verilere dayanarak faaliyetlere başlayacağı belirtildi. Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkenin artık yatırım için uygun bir ortam sunduğunu vurguladı. Somali Başbakanı Barre, sondaj aşamasına geçilmesini önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi ve birkaç ay içinde ilk petrol çıkarımı için kutlama yapmayı umduğunu dile getirdi. Enerji Bakanı Bayraktar, Çağrı Bey gemisiyle Curad-1 kuyusunda enerjide Somali'de yeni bir dönemin başladığını ve Türk petrol, doğal gaz aramacılığında yeni bir dönemin başladığını ifade etti. Çağrı Bey gemisi, Somali açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlayacak.

ÇAĞRI BEY GÖREVE BAŞLIYOR

Törene, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Başbakan Hamza Abdi Barre, eski Başbakan Ali Mohamed Gedi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamud, Galmudug Eyaleti Başkanı Ahmed Abdi Kariye, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile iki ülkeden çok sayıda yetkili katıldı.

Cumhurbaşkanı Mahmud, törende yaptığı konuşmada, daha önce Somali'den uğurlanan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin elde ettiği veriler doğrultusunda Çağrı Bey sondaj gemisinin faaliyetlere başlayacağını söyledi.

Somali'nin geçmişteki güvenlik sorunlarını geride bıraktığını belirten Mahmud, ülkenin artık yatırım için uygun bir ortam sunduğunu dile getirdi.

Mahmud, Somali halkını sürece destek olma çağrısında bulunarak, olumsuz söylemlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Başbakan Barre, konuşmasında, sondaj aşamasına geçilmesinin önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, "İnşallah birkaç ay içinde ilk petrol çıkarımı için kutlama yapacağız." dedi.

Somali'nin son yıllarda önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirten Barre, ülkenin güvenlikten ekonomiye birçok alanda ilerleme kaydettiğinin altını çizdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Somalice selamlayarak başladığı konuşmada, iki ülke arasındaki işbirliğine katkı sunan yetkililere teşekkürlerini iletti.​​​​​​​

Bayraktar, yürütülen çalışmaların kısa sürede somut sonuçlar vereceğine inandıklarının altını çizdi.

Tören, Türkiye'den gelen heyete onur hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Enerji Bakanı Bayraktar, Çağrı Bey gemisiyle Mogadişu'ya 372 kilometre uzaklıktaki ilk kuyu olan Curad-1 ile enerjide Somali'de yeni bir dönemin başladığını bildirdi. Bayraktar, Çağrı Bey sondaj gemisinin kıtanın en doğusunda yer alan Afrika Boynuzu'nda göreve hazır olduğunu belirterek, "Bugün attığımız bu tarihi adımla Türk petrol, doğal gaz aramacılığında artık yeni bir dönem başlıyor." dedi.

PETROL VE DOĞAL GAZ ARANACAK

Türkiye ile Somali arasındaki enerji işbirliği kapsamında faaliyet gösterecek Çağrı Bey sondaj gemisinin, Somali açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler, 2011'den bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda çok boyutlu şekilde gelişimini sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Mogadişu'da kurulan TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü aracılığıyla Somali ordusuna eğitim verilirken, savunma, deniz güvenliği, enerji ve kalkınma alanlarında yürütülen projeler ülkenin istikrarına katkı sağlıyor.