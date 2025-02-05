Çalışan anneler için bakıcı desteği! 18 bin liralık destek ödemesi başvurusu nereden yapılır? İşte başvuru şartları
Çalışan annelere destek! SGK ve Avrupa Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, tam zamanlı çalışan annelere aylık 510 Euro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere ise 560 Euro destek sağlanacak. Peki, çalışan anneler için bakıcı desteği nasıl alınır? İşte başvuru şartları ve detaylar...
Geçtiğimiz yıl, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yürütülen proje kapsamında, Ankara, İstanbul ve İzmir’de 0-36 aylık çocuğu olan 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca her ay 325 avro destek sağlanmıştı. 2025 yılında da devam edecek olan bu projeye ilişkin yeni başvurular gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)" kapsamında çalışan annelere bu yıl 3 ilde toplam 15 milyon avrodan fazla destek sağlanacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışan annelerin her zaman yanında olduklarını belirten Bakan Işıkhan, projenin kadınların kayıtlı istihdama katılımını artırmayı ve sigortalı çocuk bakıcılığını teşvik etmeyi amaçladığını vurguladı.
AYLIK DESTEK TUTARLARI
20 ay boyunca devam edecek proje kapsamında 2025 yılı için belirlenen aylık destek miktarları şöyle:
- Tam zamanlı çalışan annelere: 510 avro (yaklaşık 18.926 TL)
- Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere: 560 avro (yaklaşık 20.779 TL)
- Yarı zamanlı çalışan annelere: 255 avro (yaklaşık 9.462 TL)
- Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere: 305 avro (yaklaşık 11.317 TL)
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Projeye başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın il müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla yapılabiliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir’de yaşayan anneler, başvurularını sgkegitimlibakici.org ve sgk.org.tr adresleri üzerinden e-Devlet şifreleriyle gerçekleştirebilecekler.
ÇALIŞAN ANNELERE SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI
- Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dahil) çocuğunuzun olması,
- Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz,
- Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz,
- Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız,
- En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverene bağlı olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışıyor olmanız (SGK’ya devri
- yapılmayan banka sandıklarına tabi olanlar hariç tüm 5510 sayılı Kanun kapsamındaki 4/a sigortalılar),
- Tam zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,
- Yarı zamanlı çalışıyor iseniz bir eğitimli çocuk bakıcısını yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırmanız,
- SGK kayıtlarına göre proje döneminde annelik izninde olmamanız,
- Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz (yar zamanlı çalışan bakıcılar için asgari ücretin yarısı kadar) ve
- Proje kapsamında bakıcı olarak çalışmamanız gerekmektedir.