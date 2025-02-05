Çalışan anneler için bakıcı desteği! 18 bin liralık destek ödemesi başvurusu nereden yapılır? İşte başvuru şartları

05 Şubat 2025 15:32 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 15:39

Çalışan annelere destek! SGK ve Avrupa Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, tam zamanlı çalışan annelere aylık 510 Euro, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere ise 560 Euro destek sağlanacak. Peki, çalışan anneler için bakıcı desteği nasıl alınır? İşte başvuru şartları ve detaylar...

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Geçtiğimiz yıl, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yürütülen proje kapsamında, Ankara, İstanbul ve İzmir’de 0-36 aylık çocuğu olan 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca her ay 325 avro destek sağlanmıştı. 2025 yılında da devam edecek olan bu projeye ilişkin yeni başvurular gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)" kapsamında çalışan annelere bu yıl 3 ilde toplam 15 milyon avrodan fazla destek sağlanacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışan annelerin her zaman yanında olduklarını belirten Bakan Işıkhan, projenin kadınların kayıtlı istihdama katılımını artırmayı ve sigortalı çocuk bakıcılığını teşvik etmeyi amaçladığını vurguladı.

AYLIK DESTEK TUTARLARI

20 ay boyunca devam edecek proje kapsamında 2025 yılı için belirlenen aylık destek miktarları şöyle:

Tam zamanlı çalışan annelere: 510 avro (yaklaşık 18.926 TL)

Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere: 560 avro (yaklaşık 20.779 TL)

Yarı zamanlı çalışan annelere: 255 avro (yaklaşık 9.462 TL)

Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere: 305 avro (yaklaşık 11.317 TL)

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Projeye başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın il müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla yapılabiliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir’de yaşayan anneler, başvurularını sgkegitimlibakici.org ve sgk.org.tr adresleri üzerinden e-Devlet şifreleriyle gerçekleştirebilecekler.

ÇALIŞAN ANNELERE SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI