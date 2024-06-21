Çalışan anne adaylarına esnek çalışma geliyor! Doğum izni artırılacak, yarı zamanlı çalışmaya imkan sağlanacak

21 Haziran 2024 09:43 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 09:43

Mahkemede Timur Cihantimur ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Mahkemede Timur Cihantimur ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!

Kamu ve özel sektörde çalışan anne adaylarına güzel haber geldi.

Kariyer yaparken çocuktan vazgeçen anne adayları için özel bir paket hazırlanıyor.

Çalışan anne adaylarına teşvik içeriğindeki destek paketinde esnek çalışma, doğum izni, kreş desteği, ve maaş adımları gibi düzenlemeler anne adaylarının yüzünü güldürecek.

ANNE ADAYLARINA CAZİP TEŞVİKLER GELİYOR

Anne adayı kadın çalışanlara teşvik geliyor. Doğum izni ve çalışma koşullarına yeni düzenlemeler yolda.

Türkiye'de nüfusun erimesi konusunda, kadınların hem kariyer hem de çocuk sahibi olabilmeleri için adım atıldı.

Türkiye'de doğum oranlarının azalmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Alarm veriyor" açıklaması üzerine, hükümet harekete geçti.

DOĞUM İZNİ SÜRESİ ARTIRILACAK

Sabah'ın haberine göre, çalışan kadınların çocuk yapma konusundaki endişe ve talepleri hükümetin gündeminde.

Kadınların hem kariyer hem de çocuk yapmaları için hükümet, öncelikli olarak doğum izni süresini artıracak.

1 yıllık izin seçeneği ile 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkânı gündeme gelecek.

Anneler esnek çalışmadan yararlanıp yarı zamanlı çalışmaya geçecek. Aynı zamanda evden çalışma modeli uygulanacak

Çalışan annelerin kıdem boşlukları da bütçeden tamamlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de atılacak her adımı yüzde 100 desteklediklerini belirtti.