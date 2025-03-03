Çalışan annelere verilen maddi destekte önemli değişiklikler! Aylık teşvik paketleri yenilendi

Çalışan annelere verilen maddi destek miktarları kalem kalem yükseldi. Aile destek miktarları ise 2025 yılı için güncellendi. Proje kapsamında küçük çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan çalışan kadınlara büyük destek sağlanacak. Yapılan güncelleme ile destek tutarları kalem kalem arttı.
Çalışan annelere verilen maddi destek miktarı yükseldi. Müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz gün açıkladı. Destek miktarları ise 2025 yılı için kalem kalem sıralandı. Proje ile küçük çocuğu olan ve istihdamdan uzaklaşma riski bulunan çalışan kadınlara aylık 560 avroya kadar teşvik verilecek.
Kadınların bebek sahibi olması, aktif iş hayatlarından ayrı kalmamaları için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda teşvikler hayata geçmeye devam ediyor.
SGK tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyet ile beraber Avrupa Birliği'nin beraber finanse ettiği "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II) başvuruları 3 Haziran 2024 ön kayıtlarını aldı. Destek miktarları ise 2025 yılı için yeniden belirlendi.
Küçük çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşan anneler için destek tutarları şu şekilde güncellendi;
Proje kapsamında, eğitimli çocuk bakıcısı istihdam etme şartıyla bu destekler sağlanacak. EDU-CARE II, kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmenin yanı sıra, çocuk bakım hizmetleriyle de annelere destek olmayı amaçlayan bir program niteliğinde.
EDU-CARE II Projesi’ne katılım şartları şöyle;
Destek ödemeleri, annelerin belirlenen şartlara uygun şekilde çalışmaya devam etmesi durumunda, aylık olarak hesaplarına yatırılacak.