Çalışan annelere verilen maddi destekte önemli değişiklikler! Aylık teşvik paketleri yenilendi

Çalışan annelere verilen maddi destek miktarları kalem kalem yükseldi. Aile destek miktarları ise 2025 yılı için güncellendi. Proje kapsamında küçük çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan çalışan kadınlara büyük destek sağlanacak. Yapılan güncelleme ile destek tutarları kalem kalem arttı.

Çalışan annelere verilen maddi destek miktarı yükseldi. Müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz gün açıkladı. Destek miktarları ise 2025 yılı için kalem kalem sıralandı. Proje ile küçük çocuğu olan ve istihdamdan uzaklaşma riski bulunan çalışan kadınlara aylık 560 avroya kadar teşvik verilecek.

İŞ VE AİLE DENGESİ SAĞLANIYOR

Kadınların bebek sahibi olması, aktif iş hayatlarından ayrı kalmamaları için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda teşvikler hayata geçmeye devam ediyor.

SGK tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyet ile beraber Avrupa Birliği'nin beraber finanse ettiği "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II) başvuruları 3 Haziran 2024 ön kayıtlarını aldı. Destek miktarları ise 2025 yılı için yeniden belirlendi.

ÇALIŞAN ANNELERE VERİLEN MADDİ DESTEK PAKETLERİ YENİLENDİ

Küçük çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşan anneler için destek tutarları şu şekilde güncellendi;

Tam zamanlı çalışan anneler için aylık 510 avro

Tam zamanlı çalışan bekar ve/veya özel gereksinimli çocuğu olan anneler için aylık 560 avro,

Yarı zamanlı çalışan anne için aylık 255 avro,

Yarı zamanlı çalışan bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan anne için aylık 305 avro.

Proje kapsamında, eğitimli çocuk bakıcısı istihdam etme şartıyla bu destekler sağlanacak. EDU-CARE II, kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmenin yanı sıra, çocuk bakım hizmetleriyle de annelere destek olmayı amaçlayan bir program niteliğinde.

EDU-CARE II PROJESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

EDU-CARE II Projesi’ne katılım şartları şöyle;

Tam veya yarı zamanlı çalışan bir anne olmak.

0-36 ay arasında bir çocuğa sahip olmak.

Eğitimli bir çocuk bakıcısını kayıtlı olarak istihdam etmek.

SGK’ya kayıtlı ve sigortalı olarak çalışıyor olmak.

Destek süresi boyunca işten ayrılmamak veya çalışma saatlerinde değişiklik yapmamak.

Destek ödemeleri, annelerin belirlenen şartlara uygun şekilde çalışmaya devam etmesi durumunda, aylık olarak hesaplarına yatırılacak.

Sıkça Sorulan Sorular Educare 2 projesi nedir? Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülmekte olan Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde uygulanmaktadır.