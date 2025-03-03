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 | Kübra Çelepi

Emekli ikramiyesi için 2 zam oranı masaya gidiyor! AK Parti MYK bugün toplanacak: Müjde gelebilir

Emekli bayram ikramiyesi için günler kaldı. İkramiye zammının bu hafta AK Parti MYK toplantısında belli olması bekleniyor. Öte yandan emekliye yapılacak bayram ikramiyesi zammının iki ayrı etki analizi paylaşıldı. Buna göre 1000 TL zam bütçeye 34.5 milyar lira maliyet getirirken, 2 bin TL zam ise 70.5 milyar lira maliyet oluşturacak.

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KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 11:16

Emekli bayram ikramiyesi zam miktarının bütçeye etkisi hesaplandı. Yaklaşık 16,5 milyon emekliyi ilgilendiren gelişme için kulisler hareketlendi. Bayram ikramiyesinin bu hafta netleşmesi bekleniyor. Masada 2 ayrı zam oranı var. İki artış miktarının bütçeye etkisi hesaplandı. Emekli ikramiyesine bin TL zam yapılması durumunda bütçeye maliyeti 34.5 milyar lira, 2 bin TL olması halinde ise 70.5 milyar lira olarak tahmin edildi. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI BU HAFTA NETLEŞECEK

Emekli ikramiyesinde zam MYK’da belli olacak. Türkiye’de 16,5 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi zammı için kritik hafta başladı. Zam miktarının netleşmesi beklenirken, bütçeye etkisi hesaplandı.

BÜTÇEYE ETKİSİ ANALİZ EDİLDİ

Yapılacak zam senaryolarına göre:

1.000 TL’lik artış durumunda: Bayram ikramiyesi 4.000 TL’ye çıkacak, bütçeye maliyeti 34,5 milyar TL olacak.

2.000 TL’lik artış durumunda: Bayram ikramiyesi 5.000 TL’ye yükselecek, bütçeye maliyeti 70,5 milyar TL olacak.

İKRAMİYE ZAMMI AK PARTİ MYK'DA BELLİ OLACAK

MYK, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) konunun gündeme gelmesi bekleniyor. MYK toplantısının ardından ekonomi kurmaylarının da emekli ikramiyesi zammını değerlendirmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

AK Parti MYK ne zaman?
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 3 Mart Pazartesi günü toplanacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu yıl emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
Emekli ikramiyeleri, bu yılın başında SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oranında yüzde 15,75'lik zam artışı olması durumunda 3 bin 472 lira olacak. Yüzde 20 artış olması durumunda 3 bin 600 lira, yüzde 25 artış yapılması durumunda 3 bin 750 lira olacak.
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